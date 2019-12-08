MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

洋基全力挖柯爾。 路透 分享 facebook

大聯盟冬季會議倒數，兩大強投手柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）成為自由球員市場最受矚目的焦點，洋基隊去年季後幾乎靜悄悄，被不少球迷罵翻，今年頭號目標鎖定柯爾，不想被他的故鄉球隊道奇、天使搶走。

洋基在近年冬季會議簽下的大咖包括查普曼（Aroldis Chapman）、史丹頓（ Giancarlo Stanton）、哈普（J.A. Happ），但去年季後完全未和哈波（Bryce Harper）見面，雖和馬恰多（Manny Machado）當面溝通，最後也沒簽人，引發不少洋基迷反彈。

今年冬季會議明起在聖地牙哥展開，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）將和總教練布恩（Aaron Boone）、新任投手教練布雷克（Matt Blake）、顧問派提特（Andy Pettitte）前往加州，安排時間和住在當地的柯爾、史特拉斯堡見面，球團高層的態度和去年完全不同。

洋基到底準備多少銀彈挖人，凱許曼不願透露，只強調像柯爾、史特拉斯堡這種等級的球員，球團一定會有興趣。

柯爾近兩季在太空人隊65場先發投出35勝，本季出賽33場，戰績20勝5敗、防禦率2.50，奪三振326次，成為美聯防禦率王、三振王；一般認為，紅襪隊2016年季前和普萊斯（David Price）簽下七年2億1700萬美元合約，將是柯爾新約的最低門檻，超過2億5000萬美元應該沒有太大問題。