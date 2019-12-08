MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

邁阿密前鋒報指出馬林魚該開始在自由球員市場上當買家了，不知道基特(右)與教頭馬丁利(中)有沒有聽見。 美聯社 分享 facebook

大聯盟冬季會議本周在聖地牙哥展開，馬林魚隊今年戰績在國聯15隊墊底，釋出隊上年薪最高的台灣左投陳偉殷後，將透過這次會議尋找新戰力，邁阿密前鋒報（Miami Herald）指出，馬林魚高層開始重建球隊，不再成為賣家、而是買家。

今年球季開打前，馬林魚執行長基特（Derek Jeter）呼籲球迷，好好享受球場氣氛，不要把勝負看得太重要，這支戰力不足的球隊，整季只打出57勝105敗、連兩季在國聯東區墊底，人氣是大聯盟30隊最差。

道奇隊本季主場觀眾397萬4309人排名第一，單場平均4萬9065人，反觀馬林魚只有81萬1302人，平均1萬16人差點掉到四位數。

基特前年8月入主馬林魚後，陣容出現極大變化，三大外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）、歐蘇納（Marcell Ozuna）全被交易，後來又有包爾（Justin Bour）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）跟進，今年陳偉殷遭釋出前，媒體早就傳言不斷，後來果然成真。

陳偉殷日前遭馬林魚釋出，返台時接受記者訪問，表達續留美職意願，即使是小聯盟約也可以。 歐新社 分享 facebook

馬林魚今年季後重整戰力，先後和瑞多（JT Riddle）、葛雷諾（Tayron Guerrero）、陳偉殷說再見，現有陣容明年薪資2775萬美元，另需支付陳偉殷2200萬美元；邁阿密前鋒報指出，隨著冬季會議展開，馬林魚高層必須增加救兵。

馬林魚棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）坦言，重建進入第三年，一定要找出讓球隊持續進步的方法，在冬季會議行得通的主意都會評估。