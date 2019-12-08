親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎成台灣第一人

掀道德爭議 中國大陸培育出首隻猴豬混種動物

運動筆記【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士【賽事】新春開跑！ 2020 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA焦點球員- James Harden (12月8日)精彩演出- Russell Westbrook大三元 (12月8日)

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43聯合報 記者藍宗標／即時報導

邁阿密前鋒報指出馬林魚該開始在自由球員市場上當買家了，不知道基特(右)與教頭馬丁...
邁阿密前鋒報指出馬林魚該開始在自由球員市場上當買家了，不知道基特(右)與教頭馬丁利(中)有沒有聽見。 美聯社
分享

大聯盟冬季會議本周在聖地牙哥展開，馬林魚隊今年戰績在國聯15隊墊底，釋出隊上年薪最高的台灣左投陳偉殷後，將透過這次會議尋找新戰力，邁阿密前鋒報（Miami Herald）指出，馬林魚高層開始重建球隊，不再成為賣家、而是買家。

今年球季開打前，馬林魚執行長基特（Derek Jeter）呼籲球迷，好好享受球場氣氛，不要把勝負看得太重要，這支戰力不足的球隊，整季只打出57勝105敗、連兩季在國聯東區墊底，人氣是大聯盟30隊最差。

道奇隊本季主場觀眾397萬4309人排名第一，單場平均4萬9065人，反觀馬林魚只有81萬1302人，平均1萬16人差點掉到四位數。

基特前年8月入主馬林魚後，陣容出現極大變化，三大外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）、歐蘇納（Marcell Ozuna）全被交易，後來又有包爾（Justin Bour）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）跟進，今年陳偉殷遭釋出前，媒體早就傳言不斷，後來果然成真。

陳偉殷日前遭馬林魚釋出，返台時接受記者訪問，表達續留美職意願，即使是小聯盟約也可...
陳偉殷日前遭馬林魚釋出，返台時接受記者訪問，表達續留美職意願，即使是小聯盟約也可以。 歐新社
分享

馬林魚今年季後重整戰力，先後和瑞多（JT Riddle）、葛雷諾（Tayron Guerrero）、陳偉殷說再見，現有陣容明年薪資2775萬美元，另需支付陳偉殷2200萬美元；邁阿密前鋒報指出，隨著冬季會議展開，馬林魚高層必須增加救兵。

馬林魚棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）坦言，重建進入第三年，一定要找出讓球隊持續進步的方法，在冬季會議行得通的主意都會評估。

馬林魚陳偉殷大聯盟

延伸閱讀

棒球／陳偉殷訓練營8日到基隆 指導三級球隊

MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

MLB／金鶯近年十大戰役 陳偉殷壓派提特排第...

相關新聞

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

MLB／國民留奪冠功臣 坎崔克簽1年650萬美元

2019-12-07 08:10

MLB／自由市場回溫 紅雀加入瘋邦爭奪戰

2019-12-06 17:07

MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

2019-12-06 16:36

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／指出對手球衣沒紮 保羅「助攻」雷霆獲罰球

2019-12-07 15:53

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／戴維斯飆39分相助 詹皇會安東尼輕鬆收勝

2019-12-07 14:25

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

NBA／湖人客場11連勝 隊史近47年最長紀錄

2019-12-07 16:44

NBA／工作人員場邊遭擦撞 獲詹皇本人關切樂開懷

2019-12-07 17:03

NBA／準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂射手

2019-12-07 12:40

NBA／羅賓森致勝灌籃 勇士退公牛止4連敗

2019-12-07 12:10

NBA／快艇遭公鹿痛擊 瑞佛斯嘆送了安戴托昆波生日大禮

2019-12-07 14:56

中職／教練團空缺怎補？蔡承儒：已有藍圖

2019-12-07 13:08

中職／高國輝驚訝悍將換帥 期待洪一中帶來改變

2019-12-07 16:02

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

ABL／夢想家開季3連敗 主帥願扛責

2019-12-07 18:16

NBA／墨瑞延長賽關鍵跳投 馬刺驚險逆轉國王

2019-12-07 14:07

ABL／土洋戰力齊開砲 富邦勇士奪台灣內戰首勝

2019-12-07 17:04

ABL／富邦勇士備戰客場之旅 全賽季直飛不轉機

2019-12-07 18:29

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／湖人離開LA沒輸過 AD：大家為彼此而戰

2019-12-08 00:07

NBA／海瓦德何時歸隊？綠衫軍主帥：80%耶誕節前復出

2019-12-07 13:52

NBA／巴特勒大三元領軍 熱火主場開季9連勝

2019-12-07 15:08

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

NBA／施羅德關鍵球挽救雷霆 灰狼延長賽飲恨

2019-12-07 15:42

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

中職／悍將拚冠都差一步 聯盟教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

羽球／第4度拚年終賽 周天成要甩小組賽魔咒

2019-12-07 18:04

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

ABL／台灣內戰林書緯復出 富邦奧斯丁首秀再等等

2019-12-07 14:27

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

SBL／狀元郎張家禾首秀搶眼 教練：他比賽型

2019-12-07 19:41

爆米花／吳昇峰優質先發吞敗 合庫遭台電完封

2019-12-07 20:36

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

SBL／向梅奧討教 黃鎮：再拚一座冠軍

2019-12-07 20:28

ABL／奪台灣內戰首勝 許晉哲：球迷進場大於勝負

2019-12-07 17:55

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-07 20:10

羽球年終賽／打出生涯年 小天盼破「魔咒」

2019-12-08 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top