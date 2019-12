MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

洋基總管凱許曼經常高空垂降。 美聯社(資料照) 分享 facebook 洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)正在大樓外牆垂降,洋基隊球迷仍找到機會給他季後補強建言,凱許曼經過一扇窗戶時,看到上面貼著一張字條,寫著「拜託簽下柯爾(Gerrit Cole)吧」。

參加高空垂降活動已成為凱許曼年度例行公事,他在接受媒體訪問時表示,上周確實曾前往加州與柯爾面談,隔天也和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)碰面,一口氣見了自由球員市場最大咖的兩位投手。

凱許曼表示:「看起來在我還在西岸的時候,大家都知道我們去找柯爾跟史特拉斯堡了,不過至少這是你們目前知道的,天知道我們還找了誰呢?」

洋基球迷不用太擔心,ESPN日前報導,為了簽下柯爾,洋基隊願意提出破歷史紀錄的大約,凱許曼不願討論洋基的願意提出多少金額的問題,僅說:「我想現在對柯爾團隊來說還是過程的一部分,聽起來他們還會跟其他球隊碰面,我沒辦法預測未來發展。」

台灣時間下周二大聯盟將展開冬季會議,凱許曼到時又要飛去加州,他表示:「目前一切未定,如果有哪一個步驟需要做的,或是哪個電話需要打的,就像其他球隊,我們都已經準備好了。」

Brian Cashman said someone posted a "PLEASE SIGN GERRIT COLE" in large font sign on a window of the building he rappelled down. pic.twitter.com/ykK5ESU7jT