MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

洋基總管凱許曼經常高空垂降。 美聯社(資料照) 分享 facebook 洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）正在大樓外牆垂降，洋基隊球迷仍找到機會給他季後補強建言，凱許曼經過一扇窗戶時，看到上面貼著一張字條，寫著「拜託簽下柯爾（Gerrit Cole）吧」。

參加高空垂降活動已成為凱許曼年度例行公事，他在接受媒體訪問時表示，上周確實曾前往加州與柯爾面談，隔天也和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）碰面，一口氣見了自由球員市場最大咖的兩位投手。

凱許曼表示：「看起來在我還在西岸的時候，大家都知道我們去找柯爾跟史特拉斯堡了，不過至少這是你們目前知道的，天知道我們還找了誰呢？」

洋基球迷不用太擔心，ESPN日前報導，為了簽下柯爾，洋基隊願意提出破歷史紀錄的大約，凱許曼不願討論洋基的願意提出多少金額的問題，僅說：「我想現在對柯爾團隊來說還是過程的一部分，聽起來他們還會跟其他球隊碰面，我沒辦法預測未來發展。」

台灣時間下周二大聯盟將展開冬季會議，凱許曼到時又要飛去加州，他表示：「目前一切未定，如果有哪一個步驟需要做的，或是哪個電話需要打的，就像其他球隊，我們都已經準備好了。」