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MLB／國民隊留住奪冠功臣 坎崔克簽約一年650萬美元

2019-12-07 08:10聯合報 記者蘇志畬／即時報導

國民隊以一年650萬美元（約新台幣2億元）的合約留住奪冠功臣坎崔克（Howie Kendrick），明年繼續攜手合作，2021年還有雙方選擇權。

36歲的坎崔克不僅今年例行賽打出生涯年，繳出打擊率3成44、17轟以及62打點，整體攻擊指數更是生涯最高的0.966，而且還在季後賽敲出兩支關鍵的全壘打，幫助國民隊拿下隊史首冠。

國民在國聯分區系列賽第五戰打到延長賽，坎崔克於第十局敲出滿貫砲，幫助球隊擊敗道奇，而在世界大賽第七戰對上太空人隊時，更敲出超前兩分砲，並在對紅雀隊的國聯冠軍賽拿下MVP。

坎崔克是繼高姆斯（Yan Gomes）之後，國民隊留住的第二位奪冠陣容，也預期會簽下一壘手辛默曼（Ryan Zimmerman），不過受限於球隊薪資，在瑞登（Anthony Rendon）與史特拉斯堡（Stephen Strasburg）之間，恐怕只能留住一人。

坎崔克明年夏天將滿37歲，國民隊勢必會特別分配他的出賽次數，今年球季坎崔克出賽121場，主要是遞補不同空缺，48場擔任一壘手、23場擔任二壘手、15場擔任三壘手。

明年球季坎崔克可能主要與新秀凱繃（Carter Kieboom）共同扛起二壘位置，或是與辛默曼輪守一壘，但只要打出今年水準，國民隊一定會找到位置讓他上場。

國民Stephen StrasburgRyan Zimmerman

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