MLB／曬光腳丫帥照 陳偉殷發文憶日職往事

陳偉殷日前在棒球訓練營亮相，下一步落腳處仍未知。 報系資料照 分享 facebook

旅美球星陳偉殷今在個人臉書粉專發文，回憶當年中日龍隊監督落合博滿所教他的事。談到加拿大第一次辦理工作簽證時，曾被問到該年會投出幾次三振，他表示「如果真的在意這些數字，結果反而會無法達成。」

陳偉殷表示，2012年首次到渥太華美國大使館辦工作簽證的時候，工作人員知道他是要到美國打球，隨口問了「你覺得今年會投出多少個三振？」殷仔當時沒多想，就隨口說「100，Maybe」。之後補充說明：「一直覺得如果真的在意這些數字，結果反而會無法達成。」

會有這樣的想法，正是還在中日龍時，受到落合博滿監督提點。陳偉殷想起2008年7月6日跟巨人隊比賽前，落合監督問他能不能頂替先發一場。原本只是中繼投手的殷仔，之前也曾經臨時代班上場，不過因為丟得差強人意，原本以為不會再有機會先發。

此時落合監督告訴殷仔：「你就當作自己是在投中繼，用盡全力投好第一局，不要去想第二局怎麼樣。」就這樣陳偉殷那場比賽投了丟了5又2/3局，雖然最後被逆轉沒有贏球，但是殷仔還是完成監督交付的任務，也透過這次機會漸漸了解「永遠不要給自己有關數字的目標，因為你會被那些數字困住」這句話。

陳偉殷在文末也強調，有了這次的經驗，每當上場，自己只想著「要解決眼前這個打者」。雖截至目前仍未獲得報價，但靠著這股心態，絕對有機會再度站穩聯盟。