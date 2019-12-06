MLB／爭取柯爾在所不惜 洋基願開出天價合約

柯爾。 美聯社 分享 facebook 為了簽下今年自由球員市場最大咖之一的柯爾（Gerrit Cole），洋基隊在所不惜，根據ESPN報導，洋基管理階層同意，願意對柯爾提出破歷史紀錄的大約。

洋基與柯爾面談，對他的喜愛不減反增，提出天價合約的意願增高，大聯盟史上最大投手合約，是普萊斯（David Price）在2015年與紅襪簽下的七年2.17億美元，最高平均年薪則為葛蘭基（Zack Greinke）的3440萬美元。

柯爾的新約原本預計到明年1月才會有眉目，但有長年限、高年薪的合約加持，加上多隊競爭，有機會提前定案。目前同樣有意爭取柯爾加盟的還有天使隊，雙方都有補強投手的需求，也讓外界看好柯爾的合約總值有機會超過2.5億元，另外道奇隊也有意加入爭奪戰。

洋基近年為了避免達到豪華稅門檻而控制預算，最近一次在自由球員市場上花大錢簽下球員已是2014年的田中將大，當時以7年1億5500萬美元合約簽下這位來自日職的「神之子」。

最近一次灑大錢則是在2017年，以吃下剩餘的2.65億美元薪資為條件，洋基與馬林魚隊交易獲得強打史丹頓（Giancarlo Stanton）。

洋基隊派出大陣仗遊說團，總經理凱許曼（Brian Cashman）、總教練布恩（Aaron Boone）、投手教練布萊克（Matt Blake）以及前球星派提特（Andy Pettitte）都飛往加州說服柯爾加入，加上洋基隊投球分析的投入，都受到柯爾注意。