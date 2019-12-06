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MLB／金廣鉉再度挑戰大聯盟 教士仍有興趣延攬

2019-12-06 08:41聯合報 記者蘇志畬／即時報導

金廣鉉曾在世界12強賽對抗中華隊。 中央社
金廣鉉曾在世界12強賽對抗中華隊。 中央社
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大聯盟今天正式公告，韓籍左投金廣鉉、野手金宰煥透過入札制挑戰大聯盟，五年前曾錯過金廣鉉的教士隊，如今仍有意願再度招攬這位31歲的投手，也做好球探評估等準備，就等明天開放談判後進行接觸。

金廣鉉在2014年就曾透過母隊SK飛龍提出入札申請，當時制度為各隊投標金額最高者才能議約，教士隊以200萬美元取得議約權，不過雙方到期限截止時都還無法取得合約共識，金廣鉉仍回到韓職繼續打拚。

今年11月底，金廣鉉再度提出入札申請，根據新制度，大聯盟30支球隊都可於明天正式展開接觸，期限至美國時間的1月5日下午5時為止。

根據聖地牙哥聯合論壇報報導，教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）以及相關人士，花了非常多時間研究金廣鉉今年球季表現，認為他能夠扛起球隊中後段先發輪值。

金廣鉉今年球季先發30場，1次後援，拿下17勝6敗，防禦率2.51，生涯在SK飛龍隊12年，累計136勝77敗，防禦率3.27，球季後在世界棒球12強賽擔任對中華隊之戰先發投手，投3.1局被敲8安，失掉3分。

金宰煥是另一名行使挑戰大聯盟的韓職選手，今年在12強賽表現也不算出色，8場出賽，25打數4安打，另有6分打點，今年球季狀況也下滑，打擊率2成83，91分打點、15發全壘打。

不過金宰煥在2016年起有著連續三年單季35轟達標的實績，去年以3成34打擊率、44轟以及133分打點的成績，獲選最有價值球員，金宰煥表示：「我不知道哪支球隊會對我有興趣，或是我會獲得什麼評價，我只是很感激有這個機會，每個球員都夢想能進入大聯盟。」

韓職球員透過入札站上大聯盟的目前僅有三人，分別是2012年的道奇隊投手柳賢振、2015年海盜隊姜正浩、2015年雙城隊朴炳鎬。

金廣鉉大聯盟教士

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