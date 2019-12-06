勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

國聯東區昨天一夕之間輪值大地震，先是勇士隊以1年1800萬美元簽下老將漢默斯(Cole Hamels)，隨後費城人又以5年1億1800萬簽下惠勒(Zack Wheeler)，讓大都會折損了這名主力。這兩份合約讓三隊之間的實力差距有所消長，以勇士隊來講，漢默斯的到來讓他們明年至少能保持足夠的競爭力。

勇士以一年約簽下漢默斯讓人有似曾相識的感覺。去年差不多此時，他們也是以一年約簽下前MVP得主唐納森(Josh Donaldson)，只不過唐納森的價碼2300萬比漢默斯高出不少。唐納森的這份合約當時就被認為是雙贏，而現在看來對勇士相當划算，因為唐納森今年成功傷後付出，繳出37轟、94分打點、.900OPS的優異成績，並拿下東山再起獎。他的6.1WAR值也是全隊最高的。

唐納森獲得今年球季打擊表現大復活，最後還獲得國聯東山再起獎，勇士用一年短約簽下他是非常合算。 美聯社資料照片 分享 facebook

今年6月，勇士又以一年1300萬簽下凱柯(Dallas Keuchel)，投了半季的凱柯表現也算穩定，吃了112.2局，取得8勝8敗的成績，防禦率為3.75。唐納森和凱柯都幫助勇士隊連續兩年摘下國東冠軍，看來他們認為短約的策略是奏效的，如今又以此模式簽下漢默斯

漢默斯月底就要滿36歲，已在大聯盟打滾了14年的他一直是相當穩定的投手，有10個球季能投到200局以上，生涯累計了163勝，防禦率為3.42，未來很有機會挑戰200勝。上季他在小熊隊的整體表現不是特別突出，投了141.2局，防禦率為3.81，但WAR值3.0在隊上投手當中已是第二，僅次於漢崔克斯(Kyle Hendricks)。其實他在受傷前的表現十分出色，防禦率為2.98，是休息一個多月復出之後才開始不穩定。

老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊也拿下7勝7敗的不錯成績。 歐新社資料照片 分享 facebook

對於一位將滿36歲，上季成績又普普的投手來講，1800萬的年薪雖然有點高，但這份合約終究只有一年，以長遠來講不會有太大的損失。且漢默斯長期表現穩定，兩年前還可投到190.2局，所以這一年的賭注是值得的。

簽下漢默斯之後，代表成為自由球員的凱柯留在勇士隊的機率並不高，他的到來等於頂替凱柯的空缺，讓勇士輪值的戰力得以維持住。明年漢默斯應該會是勇士隊的第二號先發，僅次於索羅卡(Mike Soroka)，接著則是弗瑞德(Max Fried)和佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)。第五號先發看會是萊特(Kyle Wright)和威爾森(Bryse Wilson)這兩位潛力新秀，或是將紐康柏(Sean Newcomb)從牛棚拉回輪值。

紐康柏不論是先發或是中繼表現都不錯，而且他本季在主場的防禦率僅有2.14，目前他也只有26歲，下一季仍將是勇士的一枚活棋。 美聯社 分享 facebook

這個季後勇士隊動作頻頻，先前的補強重點是牛棚，以3年4000萬重金簽下巨人隊終結者史密斯(Will Smith)，並簽回歐戴(Darren O'Day)和馬丁(Chris Martin)，補足他們上季最弱的一環。現在簽下漢默斯後等於也把輪值搞定，整個投手群已足以讓他們力拚國聯東區三連霸。