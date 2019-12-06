親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

曾讓日本女主播忍不住哭了...台灣志工團趕下雪冰封前又去宮城

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

運動筆記【焦點人物】初馬之後才是開始，「老鄧」鄧新詮逐頂之路正要展開第 8 隻全馬︰2 年 11 個月零 20 天的 58 秒 PB 破風手之旅
健行筆記尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1走到差點求饒的天梯步道「得卡倫步道」
NBA今日十大好球 (12月5日)賽事懶人包 (12月5日)

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00蔡政益

國聯東區昨天一夕之間輪值大地震，先是勇士隊以1年1800萬美元簽下老將漢默斯(Cole Hamels)，隨後費城人又以5年1億1800萬簽下惠勒(Zack Wheeler)，讓大都會折損了這名主力。這兩份合約讓三隊之間的實力差距有所消長，以勇士隊來講，漢默斯的到來讓他們明年至少能保持足夠的競爭力。

勇士以一年約簽下漢默斯讓人有似曾相識的感覺。去年差不多此時，他們也是以一年約簽下前MVP得主唐納森(Josh Donaldson)，只不過唐納森的價碼2300萬比漢默斯高出不少。唐納森的這份合約當時就被認為是雙贏，而現在看來對勇士相當划算，因為唐納森今年成功傷後付出，繳出37轟、94分打點、.900OPS的優異成績，並拿下東山再起獎。他的6.1WAR值也是全隊最高的。

唐納森獲得今年球季打擊表現大復活，最後還獲得國聯東山再起獎，勇士用一年短約簽下他...
唐納森獲得今年球季打擊表現大復活，最後還獲得國聯東山再起獎，勇士用一年短約簽下他是非常合算。 美聯社資料照片
分享

今年6月，勇士又以一年1300萬簽下凱柯(Dallas Keuchel)，投了半季的凱柯表現也算穩定，吃了112.2局，取得8勝8敗的成績，防禦率為3.75。唐納森和凱柯都幫助勇士隊連續兩年摘下國東冠軍，看來他們認為短約的策略是奏效的，如今又以此模式簽下漢默斯

漢默斯月底就要滿36歲，已在大聯盟打滾了14年的他一直是相當穩定的投手，有10個球季能投到200局以上，生涯累計了163勝，防禦率為3.42，未來很有機會挑戰200勝。上季他在小熊隊的整體表現不是特別突出，投了141.2局，防禦率為3.81，但WAR值3.0在隊上投手當中已是第二，僅次於漢崔克斯(Kyle Hendricks)。其實他在受傷前的表現十分出色，防禦率為2.98，是休息一個多月復出之後才開始不穩定。

老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊...
老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊也拿下7勝7敗的不錯成績。 歐新社資料照片
分享

對於一位將滿36歲，上季成績又普普的投手來講，1800萬的年薪雖然有點高，但這份合約終究只有一年，以長遠來講不會有太大的損失。且漢默斯長期表現穩定，兩年前還可投到190.2局，所以這一年的賭注是值得的。

簽下漢默斯之後，代表成為自由球員的凱柯留在勇士隊的機率並不高，他的到來等於頂替凱柯的空缺，讓勇士輪值的戰力得以維持住。明年漢默斯應該會是勇士隊的第二號先發，僅次於索羅卡(Mike Soroka)，接著則是弗瑞德(Max Fried)和佛提奈維奇(Mike Foltynewicz)。第五號先發看會是萊特(Kyle Wright)和威爾森(Bryse Wilson)這兩位潛力新秀，或是將紐康柏(Sean Newcomb)從牛棚拉回輪值。

紐康柏不論是先發或是中繼表現都不錯，而且他本季在主場的防禦率僅有2.14，目前他...
紐康柏不論是先發或是中繼表現都不錯，而且他本季在主場的防禦率僅有2.14，目前他也只有26歲，下一季仍將是勇士的一枚活棋。 美聯社
分享

這個季後勇士隊動作頻頻，先前的補強重點是牛棚，以3年4000萬重金簽下巨人隊終結者史密斯(Will Smith)，並簽回歐戴(Darren O'Day)和馬丁(Chris Martin)，補足他們上季最弱的一環。現在簽下漢默斯後等於也把輪值搞定，整個投手群已足以讓他們力拚國聯東區三連霸。

勇士

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。

相關新聞

MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10

MLB／天使打造常勝軍 主場可望續留安那罕30年

2019-12-05 16:31

MLB／擊敗血癌重返賽場 卡拉斯科獲東山再起獎

2019-12-05 08:23

MLB／金鶯近年十大戰役 陳偉殷壓派提特排第4

2019-12-05 07:53

MLB／費城人5年破億約簽惠勒 漢默斯轉投勇士

2019-12-05 06:55

MLB／韓職MVP想返美 道奇對林布隆有興趣

2019-12-04 18:27

MLB／金廣鉉赴美絕不後悔 每場當成總冠軍賽

2019-12-04 16:07

MLB／金廣鉉跨海挑戰 柳賢振提醒兩大重點

2019-12-04 15:28

MLB／剛不續約釋出 紅襪今天重新簽回內野工具人

2019-12-04 12:14

MLB／到洋基如何專注？ 基特要沙胖別看ESPN

2019-12-04 11:30

MLB／進度比柯爾、小史快 惠勒獲一億美元報價

2019-12-04 10:15

MLB／兩個都想要？ 洋基先見柯爾再約小史

2019-12-04 09:33

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／裁判無視大走步 詹皇：腦袋突然當機

2019-12-05 16:01

NBA／火箭計畫遞交抗議 聯盟重賽過往確有先例

2019-12-05 14:34

NBA／雙星聯手大破爵士 湖人客場10連勝

2019-12-05 13:26

NBA／黃蜂轟垮勇士 葛拉罕平隊史三分球紀錄

2019-12-05 11:40

NBA／唐西奇連17場20-5-5 獨行俠收四連勝

2019-12-05 12:44

NBA／外界質疑不配獲獎 安東尼：聽夠胡說八道

2019-12-05 10:49

MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10

NBA／楊恩破詹皇紀錄 老鷹仍不敵籃網砲火

2019-12-05 12:26

NBA／高中母校體育館以己為名 艾佛森致詞落淚

2019-12-05 13:00

NBA／今夏成為交易案一員 保羅：我很震驚

2019-12-05 08:27

NBA／場內外成就受肯定 KD登富比世雜誌封面

2019-12-05 15:05

NBA／字母哥35分領軍 公鹿退活塞收13連勝

2019-12-05 11:06

NBA／向76人毛遂自薦？ 克勞佛看好快艇本季奪冠

2019-12-05 12:13

中職／「薪」一哥誰當 林益全、胡金龍都是熱門

2019-12-05 18:09

冬盟／味全龍勝率過半 黃柏豪打擊出色

2019-12-05 17:09

NBA／巴特勒37分孤掌難鳴 塞爾蒂克本季主場不敗

2019-12-05 12:40

NBA／尚未對抗訓練 曝厄文恐缺席兩周或更久

2019-12-05 09:27

NBA／回故鄉代掌兵符 熱火助教喊有趣

2019-12-05 16:58

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

2019-12-05 13:13

NBA／今日戰績表 安東尼攻20分拓荒者退國王

2019-12-05 14:50

MLB／天使打造常勝軍 主場可望續留安那罕30年

2019-12-05 16:31

足球／戰績不佳下台 中華男足教頭遭撤換

2019-12-05 18:11

中職／50萬俱樂部成員 新球季恐將減少

2019-12-05 19:15

羽球／走過傷痛印度摘冠 王子維：很大肯定

2019-12-05 17:32

羽球／BWF年度最佳女運動員 戴資穎連3年入圍

2019-12-05 17:40

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

羽球／球后狂！ 戴資穎連3年入選BWF最佳女運動員

2019-12-05 19:20

SBL／替換洋將又遇陳靖寰退休 九太開季大挑戰

2019-12-05 17:12

NBA／詹皇烏龍「走步」 裁判「走神」沒響哨

2019-12-06 00:13

SBL／裕隆補進雙國手 呂政儒：不用再擔心守林宜輝

2019-12-05 19:01

中職／ 彭政閔加入青棒營教練 新球季職務未定

2019-12-05 16:13

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

中職／高苑幫一起退休 鄭錡鴻學習當教練

2019-12-05 17:36

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

中職／陳傑憲已能正常丟球 新球季盼回游擊

2019-12-05 16:09

中職／胡金龍想保「薪」一哥 隊友林益全是競爭者

2019-12-06 00:05

台彩威力盃／21隊參賽寫新高 上演首次「離島大戰」

2019-12-05 18:48

UBA／半個地主失常 高師大連3年輸首戰

2019-12-05 21:32

SBL／公關票比購票多？ 籃協回應：本在推廣與回饋

2019-12-05 19:24

網球／成立基金會助貧兒就學 費德勒：想做更多

2019-12-05 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top