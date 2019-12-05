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MLB／天使打造常勝軍 主場可望續留安那罕30年

2019-12-05 16:31中央社 洛杉磯4日專電

天使球團與加州橘郡的安那罕市（Anaheim）達成協議，目前使用的主場可望續留到...
天使球團與加州橘郡的安那罕市（Anaheim）達成協議，目前使用的主場可望續留到2050年。 歐新社
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美國職棒洛杉磯天使隊今天宣布，為了打造常勝軍，與加州橘郡的安那罕市（Anaheim）達成協議，主場可望續留到2050年，也就是在地人暱稱「大A」（Big A）的天使球場現址。

天使隊發布新聞稿表示，球隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）合夥的SRB管理公司買下天使球場與周邊的土地共153英畝（約62公頃，中正紀念堂園區的2.5倍）。這協議將交由市議會20日審議。

安那罕市政府網站稱之為「2050大A計畫」（TheBig A: 2050），天使球場與周邊的土地以3億2500萬美元（約新台幣100億元）出售，天使隊擁有未來30年使用權，包括球場翻新、興建新球場、飯店、娛樂設施、住宅等。

根據報導，天使隊有權決定是否改造或蓋新球場，但不由市政府出錢。

莫瑞諾向安那罕市長辛都（Harry Sidhu）致謝說：「我們感謝市長的領導，把天使隊留在安那罕，這裡是我們超過50年的家。今天我們踏出第一步，從這裡開始投資未來，打造一支常勝軍，提供高水準的球迷體驗。」

天使隊去年以長約綁下招牌球星楚奧特（Mike Trout）。這名今年拿下美聯MVP的頂級球星，將穿天使戰袍到2030年。

球隊續留安那罕到2050年的消息出來，洛杉磯時報說：「天使留在安那罕市的時間，將比他們綁住楚奧特的時間更久。」除了楚勞特，「二刀流」日籍球星大谷翔平也是主場人氣指標。

天使隊已經聘請了HKS建築設計公司，評估球場改造或蓋新球場，這家公司曾參與德州遊騎兵隊的新主場設計與洛杉磯道奇隊的主場改造計畫。

天使隊自1966年把主場搬到安那罕，2020年將進入第55個球季。過去54個球季，共1億2200萬人次觀眾進場，連17年單季觀眾破300萬人次。

天使主場去年平均每場觀眾3萬7321人，全大聯盟30隊排名第5，洛杉磯道奇每場4萬9065人居冠。

這段期間，天使隊曾經7度在主場封王拿下分區冠軍，3次主辦明星賽。2002年世界大賽，天使第7戰在主場擊退舊金山巨人，拿下隊史第一座總冠軍。

「大A」暱稱源自球場外的巨型A字形告示牌，開車行經球場旁57號公路遠遠可以看到。天使球場其他顯目的特色包括，入口處廣場的兩頂巨型棒球帽、中外野的假山流水造景。

這座球場曾舉辦U2、海灘男孩（Beach Boys）、滾石樂團（Rolling Stones）、死之華合唱團（GratefulDead）、平克佛洛伊德（Pink Floyd）、史密斯飛船（Aerosmith）演唱會。

天使大谷翔平

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