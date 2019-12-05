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MLB／賣貝茲非首要任務 紅襪更想脫手高薪投手

2019-12-05 10:10聯合報 記者陳宛晶／即時報導

比起若留不住人而交易貝茲，紅襪恐怕更想送走起伏甚大、薪資又尾大不掉的普萊斯。 歐...
比起若留不住人而交易貝茲，紅襪恐怕更想送走起伏甚大、薪資又尾大不掉的普萊斯。 歐新社
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紅襪今年戰績暴跌，季外整頓戰力，2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）屢被點名可能即將轉隊，但據多隊高層觀察，多數都認為，交易貝茲不太可能發生，將高薪先發投手送走一人才是紅襪首要目標，普萊斯（David Price）和伊瓦迪（Nathan Eovaldi）都是籌碼。

Yahoo體育記者帕森（Jeff Passan）指出，「多位球隊高層都深信，交易貝茲不太可能發生，紅襪想要縮減團隊薪資，但他們更傾向從投手開刀。」普萊斯未來三年年薪高達3200萬美元，伊瓦迪則為1700萬美元。

報導中指出，紅襪想要送出這些高薪投手，勢必還要增加包裹賣相，但紅襪目前農場菜色排名大聯盟後段班，想以潛力新秀增加賣點並不容易，反倒是外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）的詢問度高；問題在於，紅襪在縮減薪資的同時，也不想失去爭冠競爭力，「在包裹中加入另一位大聯盟球員，對紅襪來說也不容易。」

紅襪暫時還不會交易貝茲的原因之一，也包括他是自家養成球星的情感因素，紅襪新任總管布隆（Chaim Bloom）上任後經手的第一筆交易，或許不會太希望動到這名紅襪球迷的心頭肉。

只是，現實是貝茲一心進入自由市場測試身價，紅襪幾次提出延長合約都未獲青睞，球團在9月時就曾表示，「我們會持續與他洽談，希望能與他達成合約，或許到了某個時間點，我們會決定該進行B計畫或C計畫了，但現在還不到那個時候。」

紅襪普萊斯

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