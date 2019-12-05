MLB／擊敗血癌重返賽場 卡拉斯科獲東山再起獎

比去年少了11勝，印地安人投手卡拉斯科（Carlos Carrasco）對抗血癌後成功復出賽場的勵志故事，依然打動投票記者的心，他在今天收下美聯東山再起獎，國聯得主則為勇士三壘手唐納森（Josh Donaldson）。

大聯盟從2005年起設立東山再起獎，各隊皆有一名入圍者，由30隊隨隊記者於每聯盟各選三人，最終得票數高者勝出。卡拉斯科去年豪取17勝10敗、防禦率3.38，本季帳面上僅奪6勝7敗、防禦率5.29，但數據上無法說得完的故事，才是他能獲得選票的關鍵原因。

卡拉斯科在今年6月進入傷兵名單，一個月後揭露他因罹患血癌正在接受治療，球團發出的新聞稿中提到，他仍希望在季末重返投手丘，這是卡拉斯科的堅持，但事實上，連他自己都不確定能否兌現承諾。

擊敗了所有的不可能，卡拉斯科成功對抗病魔，在9月2日以中繼投手的身分重返大聯盟，站上投手丘的那一刻，全場球迷大喊他的綽號「餅乾（Cookie）」，連敵隊球員都站在場邊為他鼓掌喝采；病癒復出後，卡拉斯科共留下11場後援出賽，儘管成績不算出色，卻譜寫了一段激勵人心的故事。

國聯得主為勇士唐納森，他在去年因傷僅打52場，今年回春健康出賽155場，貢獻2成59打擊率、37轟、94分打點，寫下2016年後的個人最佳賽季。