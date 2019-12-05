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MLB／金鶯近10年十大戰役 陳偉殷技壓派提特排第四

2019-12-05 07:53聯合報 記者陳宛晶／即時報導

2010年代即將畫下句點，大聯盟各隊官網近日選出隊史近十年來的十大戰役，金鶯的榜單出現台灣左投陳偉殷的身影，他在2012年美聯分區系列賽第二戰，與洋基派提特（Andy Pettitte））上演左投對決，高居十大戰役的第四名。

陳偉殷2012年起披上金鶯戰袍，在他效力期間，金鶯在四年內兩度進入季後賽，堪稱隊史近十年來最強盛的時期，官網評選的十大戰役裡，前七名全數出自2012和2014年球季。

陳偉殷轉戰美職第一年，就參與了季後賽之旅，扛起分區系列賽第二戰先發，面對季後賽最多勝投手派提特。這場比賽受到雨勢影響，延後40分鐘開打，陳偉殷在濕冷的天氣中著短袖登板，強勢演出先發6.1局被敲8安打、失2分（責失1分）好投，技壓投7局失3分的派提特，領銜金鶯以3：2擊敗洋基。

金鶯官網將此戰列入第四名，報導中寫著：「為了贏得15年來的第一場季後賽勝利，金鶯必須撐過40分鐘的雨勢，等待烏雲散去，他們等到了陳偉殷六局以上好投、戴維斯（Chris Davis）和雷諾斯（Mark Reynolds）從派提特手中送回打點，這場激戰就像預視了接下來的事情，系列賽的最後四戰全數都在2分差之內決勝。」

榜單中的第一戰役，為2014年美聯分區系列賽第二戰，當時金鶯對上擁有韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）和普萊斯（David Price）坐鎮的老虎，第二戰在3：6落後下，於第八局攻下4分逆轉；第三戰再以2：1收拾老虎，以直落三取得系列賽勝利，則是排名第二的經典賽事。

金鶯陳偉殷洋基

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