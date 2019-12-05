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MLB／5年1.18億美元 惠勒轉投同區對手費城人

2019-12-05 06:55聯合報 記者陳宛晶／即時報導

買不起高奢的柯爾（Gerrit Cole）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg），多隊將目標對準輕奢的惠勒（Zack Wheeler），今天他的合約先一步出爐，確定將以五年1.18億美元（約新台幣36億元）的價碼前進費城人

今冬第一筆自由球員投手大約在今天底定，2013年起效力大都會的惠勒，近兩季合計繳出25勝，儘管光環沒有柯爾與小史亮眼，但對追逐不起兩大強投的球隊來說，卻是退而求其次的最佳選擇，雙城、遊騎兵、紅人、藍鳥、白襪、費城人等隊都在競逐行列，競爭者眾也炒出不錯行情。

報導指出，白襪開出的合約比費城人更高，但由於惠勒的未婚妻是紐澤西人，成為他最終決定落腳費城的關鍵因素。

惠勒的五年1.18億美元合約，成為費城人隊史第三大自由球員合約，僅次於哈波（Bryce Harper）的13年3.3億美元，以及克里夫李（Cliff Lee）的五年1.2億美元；漢默斯（Cole Hamel）和哈沃德（Ryan Howard）都曾與費城簽下總額超過1.2億美元的合約，但兩筆皆為延長合約。

惠勒加盟後，將與諾拉（Aaron Nola）合組前兩號先發，費城人接下來的補強首要目標將轉向內野，但他們仍有可能繼續在市場上尋覓先發投手。

同樣也在費城人追逐清單內的漢默斯，雖有意鳳還巢，但收到老東家開出的價碼不理想，決定接受勇士提出的一年1800萬美元合約，據傳費城人提出的價碼僅此一半。

大都會隊惠勒將改穿費城人球衣。美聯社
大都會隊惠勒將改穿費城人球衣。美聯社
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費城人柯爾自由球員

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