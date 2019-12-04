MLB／到洋基如何專注？ 基特要沙胖別看ESPN

來到洋基成為鎂光燈焦點，沙胖(左)透露當時隊長基特(右)就告訴他別再看ESPN，才能保持專注。 歐新社 分享 facebook

曾在洋基為隊友的穆西納（Mike Mussina）和沙巴西亞（CC Sabathia）日前一起上廣播節目，暢談對自由市場的新投手來到這支豪門的建議，兩人不約而同指出，需放下周遭環境的雜音，並且做自己，「沙胖」還透露，當初隊長基特（Derek Jeter）就曾阻止他看ESPN節目。

洋基正在自由市場積極洽談先發投手，身為「過來人」的穆西納先給了即將入豪門的後輩建言，「如果你想投得好，必須找到專注在球場上的方式，壓下紐約的其它事物，無論是媒體報導或是其它的，不要讓事物影響到你成為一名棒球員。」

穆西納是洋基補強的成功案例之一，2001年起從金鶯轉戰洋基，八年留下123勝72敗、防禦率3.88，在兩隊都表現出色的他，今年以空白球帽進入名人堂。

有不少強投在轉戰洋基後踢到鐵板，無法投出過往佳績，最近的葛雷（Sonny Gray）就是一個案例，沙巴西亞以個人經驗提供克服方式，「只有在一開始比較難投，如果剛來就開始害怕，就會一直怕下去，但只要保持自我，就可以度過難關，接下來的每件事會變得順利。」

「沙胖」同樣在轉隊後寫下了不起的洋基生涯，11個年頭獲得134勝88敗，防禦率3.81，沒讓塞揚頭銜失光彩。他說在釀酒人和印地安人時曾是關注新聞的人，當初來到洋基，也意識到登上全國性媒體的壓力，「我想最大的轉折是我遇到基特，我過去是ESPN的忠實觀眾，記得有一天在觀看節目時，基特走過來說，『你在幹嘛？來到這裡就不能再看了』從此之後，我再也不在意媒體言論了。」