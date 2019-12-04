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MLB／兩個都想要？ 洋基先見柯爾再約小史

2019-12-04 09:33聯合報 記者吳敏欣／即時報導

「邪惡帝國」洋基動起來，將分別和市場上最大咖的兩大投手柯爾(左)與史特拉斯堡見面...
「邪惡帝國」洋基動起來，將分別和市場上最大咖的兩大投手柯爾(左)與史特拉斯堡見面洽談。 美聯社
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搶在下周的冬季會議之前，「邪惡帝國」洋基動起來，今天先和自由市場第一大物柯爾（Gerrit Cole）會面，明天要再和另一位大咖先發投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）碰頭，兩人的經紀人都是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。

為了表示誠意，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）和總教練布恩（Aaron Boone），以及上任的投手教練布萊克（Matt Blake），一同飛到柯爾所居住的加州，柯爾的妻子預料也會一同出席。

柯爾曾在2008年高中畢業時，以選秀第一輪第28順位獲得洋基青睞，不過他選擇進入大學就讀，三年後重新以海盜狀元之姿，展開職業生涯；今年柯爾在太空人的戰績為20勝5敗、防禦率2.50，以326K成為聯盟三振王，美聯塞揚獎票選僅次給隊友韋蘭德（Justin Verlander），目標能簽下一紙2.5億美元（約新台幣76億元）的巨約。

洋基希望能複製11年前網羅沙巴西亞（CC Sabathia）的經驗，打動同為加州人的柯爾前往東岸長居，「沙胖」曾透露，「如果凱許曼當時沒有飛來加州，我大概就不會和洋基簽約。」

洋基明天還要跟「天才小史」會談，但不管最後會跟誰成交，都得通過波拉斯的索價，美媒認為，這位大名鼎鼎的經紀人不意外將會一起推銷旗下其它先發投手，包含柳賢振和凱柯（Dallas Keuchel）。

柯爾洋基Stephen Strasburg

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