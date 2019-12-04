MLB／不計禁藥前嫌 曼尼和歐提茲攜手進紅襪名人堂

2019-12-04 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



紅襪明年將在自家名人堂新添五名新成員，曾來台短暫效力中職義大犀牛的名將曼尼（Manny Ramirez），攜手席日戰友歐提茲（David Ortiz）一同入選，兩人都會在4月底的典禮上接受表揚。

曼尼自2001年起效力紅襪八年，繳出3成12打擊率、274轟和868分打點，和歐提茲合組紅襪近代最兇猛左、右強打，期間他年年獲選明星賽，並六度帶走銀棒獎，還是2004年世界大賽MVP，是一名數據剽悍的大將。

不過曼尼在離開紅襪後，曾兩度因涉及禁藥遭到禁賽，2009年他在道奇時遭判50場禁賽，2011年轉投光芒再次被判100場球監，進而宣布退役。

曼尼在同年底宣告復出，並於2013年加盟中職義大犀牛，在台灣掀起「曼尼旋風」，共出賽49場，打擊率3成52、八轟和43分打點，離開後他回到小聯盟打滾，還曾轉戰日本獨立聯盟。

近日曼尼接受訪問，對於過往的禁藥醜聞時表示，「這對我是好事，因為它讓我成長，或許還有很多人沒被抓到，每個人都會犯錯，我每天都在犯錯，但我們得持續前進，不然還能怎麼辦？」

「老爹」歐提茲則是毫無意外的踏進紅襪名人堂，球員生涯有14年待在波士頓的他，留下483轟、1530分打點，打擊率2成90，紅襪早在2017年就將他的34號球衣退休。

另外入選的三人則是捕手蓋德曼（Rich Gedman）、投手丁甯（ Bill Dinneen）和前總管杜奎特（Dan Duquette），