新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

德州遊騎兵於2010、2011連兩年在世界大賽鎩羽而歸、飲恨敗北、「差一顆好球」的鮮明畫面恍如昨日，晃眼間，「條子軍團」又已沉寂三年皆未滿五成勝率，上次取得季後賽門票是2016年（分區系列戰遭藍鳥橫掃），而明年即將啟用新球場的他們，這個冬天磨刀霍霍、捲土重來，趁著同區霸主太空人不但流失強投Cole、還因電子儀器作弊事件動盪不安而前途未卜時，意欲重返強隊之林、進一步瞄準隊史首座冠軍。

大聯盟主席曼弗瑞(左)日前興高采烈赴正在趕工中的遊騎兵新球場巡視，卻被記者追問太空人「暗號門」的問題。 美聯社 分享 facebook

遊騎兵今年能從2018年的67勝95敗（勝率0.414）躍進到78勝84敗，距離五成勝率僅剩三步之遙，關鍵因素是一左一右撐起輪值半邊天，麥納（Mike Minor）首度挺進明星賽、第一次單季200K、摘下14勝是個人新高，美聯賽揚第八名；林恩（Lance Lynn）也回春繳出生涯年的成績，208.1局生涯單季新高（他上次投破200局是2014年紅雀時期），16勝11敗、防禦率3.67、K/BB值是生涯單季最佳的4.17，美聯賽揚第五，技驚四座。

近兩位休賽季陸續補進的投手大放異彩，讓遊騎兵繼續在自由市場鎖定先發投手，這回帶走出身雙城的吉布森（Kyle Gibson），價碼是三年3000萬，和前隊友林恩並列遊騎兵目前隊上投手最高薪。

吉布森和麥納同樣是2009年選秀首輪（麥納是第七順位、吉布森則是第22順位），雖然近六季有五季雙位數勝投，但生涯初期起伏甚大，三振率低、保送率高，控球時常迷航的他投出暴投讓跑者進壘亦是司空見慣，帳面數據並不出色，一度下放回小聯盟磨練，去年的滑球投出水準、也趁勢修正配球比例，成為雙城陣中令人心安的力量，繳出18場優質先發。今年的吉布森季中因為潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）所苦，在一個半月內體重掉了10磅（約4.5公斤），連帶影響球威，九月份的6場出賽，防禦率高達8.44，季後賽也壓不住洋基砲火，雙城生涯留下不盡完美的句點。

吉布森過去7季都待在雙城，戰績67勝68敗、防禦率4.52，成績並不算特別出色。遊騎兵認為他有不錯的發展潛力，高薪與他簽下3年合約。 歐新社資料照片 分享 facebook

32歲吉布森的優點是穩定耐投，小聯盟時期動過Tommy John手術，不過上大聯盟後沒有嚴重傷病史，相當健康，吉布森近六季（2014-2019）共先發了178場，是同期間的全大聯盟第11多。均速增加、三振率提高、去年和今年的滑球揮空率都超過五成，且生涯滾地球率達51.5%（累積製造140次雙殺打，為雙城隊史之冠），對遊騎兵而言是筆風險不高的划算投資。除了場上表現，吉布森還兩度獲得「雙城好人獎」（Twins Good Guy Award），好相處的個性，能對休息室氣氛帶來莫大助益。

吉布森是遊騎兵的積極作為之一，但不會是唯一。自由市場開跑之初就傳出遊騎兵有意網羅柯爾（Gerrit Cole）和三壘強打瑞登（Anthony Rendon）。雖然補強吉布森後，輪值還有多少預算持保留態度，但據悉昨天已與瑞登進行會面接觸，若能將之納入麾下，競爭力便上升不只一級，畢竟貝爾崔（Adrian Beltre）退休後，遊騎兵的三壘防區攻守產出皆不理想。此外，秋信守也希望球團能簽下韓籍同胞柳賢振，期待並肩作戰、寫下美談。

傳聞遊騎兵對成為自由球員的柯爾(右)和瑞登(左)都有興趣，在簽下吉布森後，可能會將目標鎖定在瑞登身上。 2019 Topps 球員卡 分享 facebook

明尼蘇達雙城啟用標耙球場（Target Field）的那季就勇奪分區冠軍，亞特蘭大勇士雖然太陽信託球場（SunTrust Park）的首季（2017）不及五成勝率，但隨後連兩年稱霸國聯東區。遊騎兵的新球場（Globe Life Field）蓄勢待發，會不會演出慶祝行情？且看冬天的動作，絕對值得關注！