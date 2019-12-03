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MLB／三度挑戰自由球員 穆斯塔卡斯終獲紅人四年大約

2019-12-03 08:17聯合報 記者蘇志畬／即時報導

曾幫皇家隊拿下世界大賽冠軍的內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），在前兩年挑戰自由球員市場，合計僅賺進1870萬美元，今年遇上打算升級內野的紅人隊，總算簽下四年6400萬美元的大約。

穆斯塔卡斯今年在釀酒人隊繳出打擊率2成54，35轟，87分打點的成績，生涯第三度入選明星賽，開季從二壘手出發，但因蕭爾（Travis Shaw）受傷而回到過去習慣的三壘，不過紅人隊則期望他能補上二壘手的缺口。

前兩次入選明星賽，是穆斯塔卡斯仍效力皇家隊時，一次是2015年的奪冠球季，而2017年以入選明星賽的表現行使自由球員權利，最終只能與老東家簽下一年550萬美元以及100萬買斷費的合約，而且季中被交易到釀酒人隊。

去年球季穆斯塔卡斯繳出打擊率2成51，28轟，95分打點成績，還獲得220萬美元的激勵獎金，但再度挑戰自由球員市場仍乏人問津，最終又與釀酒人隊簽下一年700萬美元合約，加上釀酒人拒絕行使2020年續約的300萬美元買斷費，這兩年合計進帳不到2000萬美元。

如今31歲的穆斯塔卡斯終於獲得平均年薪1600萬美元的合約，與想要增強進攻火力的紅人隊一拍即合，紅人隊今年球季雖然敲出破隊史紀錄的227轟，但得分僅比上一季多五分，打擊率跟得分在國聯排名第12。

紅人隊去年與三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）簽下七年合約，穆斯塔卡斯新球季勢必以二壘為主，生涯前八年穆斯塔卡斯都以三壘為主，不過去年也守了47場二壘，其中40場先發，只有一次失誤。

紅人釀酒人

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