MLB／近20年世界大賽冠軍評比 2018紅襪排第一

2019-12-02 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



大聯盟官網評比2000年以來的世界大賽冠軍，20118年挾帶108勝賽季登頂的紅襪，被認定是最佳傑作。 歐新社 分享 facebook

大聯盟官網評比2000年以來的世界大賽冠軍，去年挾帶108勝賽季登頂的紅襪，被認定是最佳傑作，而前年封王的太空人雖然近來被捲入偷暗號疑雲，仍被選為第六名。

紅襪堪稱2000年來最大贏家，拿下三次世界大賽冠軍，而且前三名就占了兩名，除了去年的巔峰外，2004年破除「貝比魯斯」魔咒，美聯冠軍賽從0勝3敗絕對落後逆轉洋基，寫下季後賽史上最驚奇的傳說之一，2007年再度奪冠則被列在第17名。

小熊2016年突破長達108年的山羊魔咒，系列賽和68年來零冠的印地安人大戰七場勝出，最後的第七戰在因雨暫停後，小熊苦戰到延長第十局，抱回隊史百年以來第一座金盃，成為榜上第二名。

洋基這20年來兩度稱霸，最近一次是在2009年，當年也是新洋基球場啟用的年份，用例行賽103勝和世界大賽冠軍當作慶賀，在這次評選排在第五名，而2000年的三連霸則只有16名。

太空人2017年拿到隊史首冠，官網認為雖然他們最近遭指控偷暗號，但球隊重建仍舊有成，從農場培育出亞土維（Jose Altuve）等一群球星。

至於今年新科世界大賽冠軍國民，雖然上演外卡奇蹟，更寫下世界大賽客場四連勝封王的紀錄，卻只在這分名單排第十名，