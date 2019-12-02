親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

開車前做這件事 小心一整年便當錢飛了！

PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

運動筆記2019旗山馬拉松 全馬SUB4配速策略2019旗山馬拉松全馬4小時30分配速計畫
健行筆記【新竹五峰鄉】清泉石鹿步道口、霞喀羅大山羽絨知識大補帖，你需要知道的羽絨睡袋相關重點
NBA賽事精華- 馬刺 vs. 活塞 (12月2日)賽事精華- 雷霆 vs. 鵜鶘 (12月2日)

MLB／近20年世界大賽冠軍評比 2018紅襪排第一

2019-12-02 10:45聯合報 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟官網評比2000年以來的世界大賽冠軍，20118年挾帶108勝賽季登頂的紅...
大聯盟官網評比2000年以來的世界大賽冠軍，20118年挾帶108勝賽季登頂的紅襪，被認定是最佳傑作。 歐新社
分享

大聯盟官網評比2000年以來的世界大賽冠軍，去年挾帶108勝賽季登頂的紅襪，被認定是最佳傑作，而前年封王的太空人雖然近來被捲入偷暗號疑雲，仍被選為第六名。

紅襪堪稱2000年來最大贏家，拿下三次世界大賽冠軍，而且前三名就占了兩名，除了去年的巔峰外，2004年破除「貝比魯斯」魔咒，美聯冠軍賽從0勝3敗絕對落後逆轉洋基，寫下季後賽史上最驚奇的傳說之一，2007年再度奪冠則被列在第17名。

小熊2016年突破長達108年的山羊魔咒，系列賽和68年來零冠的印地安人大戰七場勝出，最後的第七戰在因雨暫停後，小熊苦戰到延長第十局，抱回隊史百年以來第一座金盃，成為榜上第二名。

洋基這20年來兩度稱霸，最近一次是在2009年，當年也是新洋基球場啟用的年份，用例行賽103勝和世界大賽冠軍當作慶賀，在這次評選排在第五名，而2000年的三連霸則只有16名。

太空人2017年拿到隊史首冠，官網認為雖然他們最近遭指控偷暗號，但球隊重建仍舊有成，從農場培育出亞土維（Jose Altuve）等一群球星。

至於今年新科世界大賽冠軍國民，雖然上演外卡奇蹟，更寫下世界大賽客場四連勝封王的紀錄，卻只在這分名單排第十名，

世界大賽洋基小熊

相關新聞

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

MLB／避免薪資仲裁 國民百萬美元綁超級工具人

2019-12-02 09:49

MiLB／曾仁和續拚旅外 日、韓職也想嘗試

2019-12-01 14:08

MLB／王維中偏向續留美職 不排斥日、韓職

2019-12-01 13:37

MLB／太空人偷暗號？ 王維中：沒注意那麼多

2019-12-01 12:34

MLB／道奇今年無非裔美籍球員 簽羅賓森後首次

2019-12-01 12:09

MLB／皮亞薩接掌大利兵符 先請教恩師拉索達

2019-12-01 11:38

MiLB／挑戰第一位台灣捕手 林家正：目標就是大聯盟

2019-11-30 15:48

MLB／陳偉殷連8年辦訓練營 季後保持狀態等新約

2019-11-30 13:50

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

桌球世界盃／拍落馬龍 林昀儒收季軍台灣第一人

2019-12-01 17:49

日職／陽岱鋼維持3億年薪惹議 網批不符合身價

2019-12-02 07:12

NBA／頭髮染紫示忠誠 哈沃德：我流著紫金血液

2019-12-01 17:00

NBA／唐西奇準大三元 獨行俠斷湖人10連勝

2019-12-02 09:42

NBA／哈登3節飆60分 火箭狂轟158分痛宰老鷹

2019-12-01 12:01

黑豹旗／榖保連霸失利 周宗志對U18國手有話說

2019-12-01 18:16

NBA／塔克防守溝通能力 名將哈沃德舉照片當教材

2019-12-01 16:30

中職／大帝殞落、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

黑豹旗／賴延峰7局失1分 平鎮奪隊史第4冠

2019-12-01 17:12

NBA／禁賽令處分結束 熱火威特斯發聲明致歉

2019-12-01 18:45

NBA／上季待滿發展聯盟 熱火菜鳥還是感謝勇士

2019-12-01 15:37

NBA／終場前2次關鍵抄截 西蒙斯：我引以為傲

2019-12-01 13:45

棒球／50萬美元簽約金才赴美 曾仁和也認同

2019-12-01 14:52

NBA／公鹿寫意奪11連勝 安戴托昆波紀錄中斷

2019-12-01 12:06

桌球世界盃／林昀儒不敵球王 迎戰馬龍爭季軍

2019-12-01 12:34

印度羽賽／直落二退地主好手 王子維終結冠軍荒

2019-12-01 19:41

2019 黑豹旗 最終排名與獎項

2019-12-01 18:21

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

中職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

黑豹旗／宋晟睿5星級美技 平鎮、榖保教頭嚇一跳

2019-12-01 19:10

NBA／西蒙斯13秒連2「偷」 76人主場9連勝

2019-12-01 11:22

黑豹旗／潘文輝飆154公里火球 無法挽救榖保

2019-12-01 19:47

MLB／王維中偏向續留美職 不排斥日、韓職

2019-12-01 13:37

MiLB／曾仁和續拚旅外 日、韓職也想嘗試

2019-12-01 14:08

相敬如冰到湖人三連霸 糾纏20餘年的「歐布情仇」

2019-12-01 14:30

禪師收服「歐布」 湖人雙俠終齊心

2019-12-01 14:40

NBA／贏了球卻斷紀錄 字母哥：團隊最重要

2019-12-02 01:11

2019黑豹旗8強 最新賽程與比分

2019-12-01 17:20

桌球世界盃／林昀儒奪銅 創台灣新紀錄

2019-12-02 01:11

NBA／巴特勒領熱火逆轉 教頭：偉大球星的強悍

2019-12-02 11:00

NBA／暴龍主場9連勝 爵士半場輸40分創紀錄

2019-12-02 10:45

MLB／道奇今年無非裔美籍球員 簽羅賓森後首次

2019-12-01 12:09

UBA／丁冠皓爆扣找回企圖心 健行收6連勝

2019-12-01 15:08

NBA／綠衫軍「雙少」挺身 塞爾蒂克賞尼克6連敗

2019-12-02 08:52

疊杯亞洲盃／中華隊淘金 狂掃29金、25銀

2019-12-01 22:34

NBA／今日戰績表 哈登飆60分僅出手24次史上最少

2019-12-01 16:14

ABL／楊敬敏21分白搭 夢想家遭黑熊逆轉2連敗

2019-12-01 21:16

UBA／國體長大陣痛期 桑茂森：需承受痛苦

2019-12-01 19:33

日本12億美元打造東奧主場館 可容納8萬人

2019-12-01 18:29

關懷盃／每天跳繩長高 陳子恩成三星最穩投手

2019-12-01 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top