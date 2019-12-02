小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

最近幾年的大聯盟自由球員市場一直都是歹戲拖棚。尤其是去年，明明有哈波（Bryce Harper）及馬恰多（Manny Machado）兩位十年難得一見的超級球星，整個市場卻有如百年不遇的寒冬。據統計，大前年及前年各隊共砸下13.9億及14.7億美元在自由球員身上。去年有這兩大球星加持，卻掉到只有10.7億。更慘的是自由球員的平均年薪從2016年冬天的最高峰（1260萬）急轉直下掉到「只有」780萬。但這個冬天卻一反往常，如下表所示，已有多達16位自由球員簽下大聯盟約——其中還不包括「意外」拿到並接受高達1780萬元合格報價（Qualified Offer）的雙城先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）。在在顯示出今年的自由球員市場似柳暗花明，已出現頭一線曙光。

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值得注意的還有以下幾點。首先，這16位球員中雖只有捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）稱得上是炙手可熱的一線球星（他在最大傳聞集散地——MLB Trade Rumor網站的50大自由球員榜單名列第七），卻有多達半數拿到複數年合約。最令人意外的還是近兩年表現不佳（防禦率高達5.36）的波默蘭茲（Drew Pomeranz）竟也撈到一紙四年長約。要知道前兩年所有自由球員投手加起來，能夠拿到四年以上長約的也不過就四位。而波默蘭茲在今年所有自由球員投手中頂多排在中段，根據進階數據網站Fangraph所作的民調也就值兩年1200萬的身價。結果教士卻跌破眾人眼鏡開了個四年3400萬的價碼給他。要不是教士高層眼光有什麼獨到之處——當然更可能純粹是腦洞大開——就是已經聽到其他球隊準備大灑幣的風聲趕緊先下手為強。

波默蘭茲近兩季都只拿到2勝，而且防禦率實在難看，但教士竟然會與他簽下4年3400萬的合約，讓還沒有簽約的其他投手可能是「薪」花怒放！ 歐新社資料照片 分享 facebook

其次是除了僅為再戰一年，以「友情價」400萬跟紅雀續約的老投手韋恩萊特（Adam Wainwright）外，所有已簽約的自由球員不但多能拿到更長的合約年數，而且無一例外年薪都比預期的高。像是身為現役最佳捕手之一，去年卻痛下決心只跟釀酒人簽一年約的葛蘭多這回有了最佳的回報——不但成為自2014年馬丁（Russell Martin，當時與藍鳥簽下五年8200萬元大約）以來第一位合約長度超過三年的捕手，年薪1825萬也上升到史上捕手第四高。其次如前面提到的波默蘭茲、年屆33已開始走下坡的白襪一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）、去年才成功轉職終結者的史密斯（Will Smith）、球齡不過四年，生涯防禦率還高達4.51的救援投手馬丁（Chris Martin）以及本季一度被大都會釋出，幸而在光芒成功東山再起的捕手達諾德（Travis d’Arnaud），無一不是出人意料地拿到遠比預測高出許多的合約。更讓人不禁聯想到，這是否會成為各隊不惜重金網羅市場上好手的先聲。

勇士不管陣中還有不少年輕好手，但怕重演今年球季牛棚著火的意外，也要用高薪簽下轉任救援才一個半季的史密斯，似乎是怕被別人搶到寶。 歐新社資料照片 分享 facebook

更重要的是各隊不僅約簽得長、薪水給得高，而且遠比往年乾脆得多。前兩年第一份總薪資達3000萬的合約分別遲至12月4日及7日才出現，今年在短短一個月內我們就有了五張這樣的合約。不僅明星球員率先拿到比預想豐厚的報酬，往年要等一、二線球員吃完肉才輪到他們喝湯的功能性球員也早早有了好的歸宿。尤其是過往較不受重視的捕手位置，由於今年不少球隊的當家捕手都成為自由球員或屆退，加上大家開始體認到不僅好的主力捕手難尋，就連稱職的替補也不是想揀就有，於是紛紛搶先將自由球員捕手納入麾下。也因此第一波簽約的16位自由球員中就有多達6位捕手被簽走。

當然，這些球隊之所以願意砸下重金，並不是突然「佛心來著」，背後各自都有自己的一把算盤。勇士是著眼於自己的兩大戰力空缺——捕手跟牛棚，所以一口氣跟四名球員續約並簽下史密斯及達諾德。白襪率先出手簽下葛蘭多並跟阿布瑞尤續約，則是因為今年他們將躋身分區冠軍競爭者，後續勢必還將有更多動作。即將搬進新球場，得先補強以吸引球迷賞光的遊騎兵有了前兩年簽下麥納（Mike Minor）及林恩（Lance Lynn）的成功先例，這次又想依樣畫葫蘆，所以簽來吉布森（Kyle Gibson）。至於半吊子的教士為何急著「慷慨解囊」簽下也是半吊子的波默蘭茲…老實說可能連他們自己也搞不清楚。

吉布森過去7季都待在雙城，戰績67勝68敗、防禦率4.52，成績並不算特別出色，但剛好在今年成為自由球員，實在是很好命！ 歐新社資料照片 分享 facebook

不過好酒終究沉甕底，今年市場上的三巨頭——柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）及瑞登（Anthony Rendon）究竟會花落誰家顯然還有得等。因為這三大巨星的「話事人」都不是別人，正是長年呼風喚雨的經紀人波拉斯（Scott Boras）。而且重砲手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）及三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、今年成功東山再起的柳賢振及凱柯（Dallas Keuchel）等多位大牌自由球員的「錢途」也全都掌握在這位魔鬼經紀人手上。去年波拉斯剛刷新紀錄為他的客戶（主要是哈波）證得總金額超過四億的肥約。僅隔一年，就在這個十分「波拉斯」的冬天，這隻「明星隊」很可能就會將這數字翻倍。但這同時也是各隊高層及球迷的惡夢。為了他心目中的理想數字，一向以「拖字訣」著稱的波拉斯從不吝於帶領客戶雙手空空度過新的一年，甚至直到春訓，尤其這回他已嗅出各隊灑錢的氣息遠比往年更為濃厚。

光是一些小咖球員就得到驚人的高薪，那美聯防禦率王柯爾在超級經紀人波拉斯的運作下，會創下什麼樣的新紀錄，讓人非常期待。 歐新社資料照片 分享 facebook

史上最佳打者之一，曾三度單季打擊率破四成的名人堂二壘手洪斯比（Roger Hornsby）說過一句名言：「有人問我當秋去冬來沒棒球可打時，我都做些什麼？沒別的，我就這麼眼巴巴盯著窗外等春天來臨。」而同樣正眼巴巴等著球隊捧大筆鈔票上門的自由球員今年「薪情」會不會有所好轉？波拉斯及一干經紀人跟各隊高層之間的「錢鬥」又將如何上演？相信這絕對會是一場多年難得一見的精彩好戲。