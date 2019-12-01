MLB／太空人偷暗號？ 王維中：沒注意那麼多

2019-12-01 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



王維中本季曾與太空人對戰過，但沒特別注意對方是否有偷暗號。 聯合報系資料照 分享 facebook

太空人今年季後傳出偷暗號弊案，我國投手王維中上半季效力的運動家剛好同屬美聯西區，兩隊不僅多次對戰，王維中也有登板兩場比賽，其中一場正是太空人主場，不過他說不覺得有異，也沒注意那麼多。

太空人被前球員爆料，利用攝影機和望遠鏡等器材偷拍對手暗號，再以聲響提示給打者，而這名投手費爾斯（Mike Fiers）正好是和王維中同屬運動家的費爾斯（Mike Fiers）；王維中認為，因為他打過太空人才知道裡面狀況，自己則沒接受到隊友的警告訊息。

王維中回憶本季唯一一次在太空人主場投球，當時為7月下旬，並沒有感到異況，「我記得那天我很累，因為前一天才投雙城（1.2局），所以我沒也注意那麼多。」該役王維中後援2局被敲一支安打、無失分，有一個觸身球和2個四壞球保送。

王維中表示，如果投球時捕手發現暗號被偷，會出面暗示一下要換暗號，但不會說太多，因為怕會影響投手情緒，通常二壘有跑者時，也會換一套暗號。

小熊投手達比修有曾公開直言，有其它大聯盟打者會在投打對決時，將目光飄向遠方未知處，而不是緊盯投手投球，產生偷暗號作弊的嫌疑，對此王維中認為，「他是王牌投手所以注意比較多，我沒有這樣，而且要看到牛棚那滿困難的，不太可能。」