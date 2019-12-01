MLB／道奇今年無非裔美籍球員 簽羅賓森後首次

2019-12-01 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



根據洛杉磯時報報導，道奇隊今年首次沒有非裔美籍球員。 歐新社 分享 facebook

大聯盟非裔美籍球員人數再下滑，根據洛杉磯時報報導，道奇隊今年首次沒有非裔美籍球員，不僅道奇隊，今年30隊開季名單、共882人，僅68人是非裔美籍球員。

洛杉磯時報統計，道奇從1947年簽下羅賓森（Jackie Robinson）打破種族藩籬以來，今年球季第一次沒有非裔美籍球員進入名單，而開季名單中，非裔美籍球員占比僅全體大聯盟球員的7.7%，有11支球隊的非裔美籍球員不超過一人。

這也代表問題不僅出在道奇隊身上，而是近年來非裔美籍球員更傾向於加入籃球、美式足球等運動，今年「棒足雙棲」的超級新秀墨瑞（Kyler Murray），最終拋棄運動家隊，在美足選秀會中被亞歷桑納紅雀隊選中，簽約金超過2300萬美元（約新台幣7.1億）。

道奇傳奇球員蘭卓斯（Ken Landreaux）表示，非裔美籍球員減少的風潮早有警示，「我記得變成六人、五人，然後四人、三人、兩人，一路看著人數往下降。」

1981年時，非裔美籍球員的人數還占大聯盟18.7%，在1997年之前都沒低過16%，但2013年就掉到6.4%，反觀非裔美籍球員在美式足球約占70%、NBA則約75%。

道奇棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）則表示：「我想這個挑戰從我參與棒球時就開始了，我知道有不少人在嘗試改變這樣的現況，我也希望能有所改變。」