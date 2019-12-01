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MLB／皮亞薩接掌大利兵符 先請教恩師拉索達

2019-12-01 11:38聯合報 記者蘇志畬／台北即時報導

大聯盟名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）正式接下義大利國家隊兵符。 美聯...
大聯盟名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）正式接下義大利國家隊兵符。 美聯社
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大聯盟名人堂捕手皮亞薩（Mike Piazza）正式接下義大利國家隊兵符，第一個打電話請教的人就是同為義大利裔的恩師，也是名人堂級的傳奇教頭拉索達（Tommy Lasorda）。

前道奇教頭拉索達當年獨排眾議，選進不被看好的皮亞薩，並要求他從一壘手轉練捕手，皮亞薩也打出傳奇生涯，1993到2002年蟬聯捕手銀棒獎，427發全壘打至今仍是大聯盟捕手最高紀錄。

拉索達1996年就已離開大聯盟總教練職務，皮亞薩表示：「他的風格雖然有一點點過時，不過他很懂得鼓勵人，能夠讓你達成超越自己想像的成就，這是我想要帶給義大利國家隊的風格。」

皮亞薩在2006年第一屆世界棒球經典賽曾代表義大利出賽，2009和2013年則是經典賽打擊教練，因前任總教練吉拉利（Gilberto Gerali）挑戰東京奧運資格賽失利請辭，皮亞薩首度接掌總教練職位，目標是2020年歐洲棒球錦標賽，以及2021年的世界棒球經典賽。

要讓義大利成為歐洲棒球強隊，皮亞薩認為還有許多重建工作要做，「我不是來穿著球衣喝咖啡的，我是來比賽的，也讓球隊準備好比賽，而且是照我的風格，積極、把握機會跟做好細節。」

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