MLB／八名新教頭定案 吉拉迪掌費城人最被看好

2019-11-30 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



吉拉迪接掌費城人兵符。 路透 分享 facebook 今冬共有八支大聯盟球隊開出教頭職缺，到前天海盜確定延攬雙城板凳教練薛爾頓（Derek Shelton）後，全數拍板定案，哪支球隊的選材最獲球迷肯定？超過36%的網友，將票投給了費城人吉拉迪（Joe Girardi）。

大聯盟今年冬天教練市場格外熱絡，不僅多隊出現職缺，且不乏大城市球隊，包括小熊、天使、費城人、大都會等隊，熱門職缺讓不少人蠢蠢欲動。

八位教頭在本周一個蘿蔔一個坑就定位，吉拉迪接下費城人兵符，「鬼才教頭」麥登（Joe Maddon）轉戰天使，馬西尼（Mike Matheny）和凱普勒（Gabe Kapler）分別率領皇家和巨人，薛爾頓前進海盜，羅斯（David Ross）接手小熊，貝爾川（Carlos Beltran）前進大都會，丁格勒（Jayce Tingler）接掌教士帥印。

八人中共四人沒有教頭經驗，羅斯和貝爾川甚至沒有執教經驗，39歲的丁格勒則是八人中最年輕。

近年來各隊不畏懼聘請毫無執教經驗的人擔任教頭，去年紅襪由初次擔任教頭的柯拉（Alex Cora）率隊奪冠，連兩季率隊拿下百勝的洋基布恩（Aaron Boone），則是連執教經驗都沒有，今年的美聯年度最佳教頭、雙城波德利（Rocco Baldelli）同樣是菜鳥教頭。

MLB Trade Rumor網站針對這八位新教頭進行投票，詢問球迷哪隊選了最棒的人選，吉拉迪包攬逾36%票數高居第一，麥登以25%居次，第三則是薛爾頓的11%；馬西尼僅獲3.41%的票數，以及丁格勒僅收2.53%球迷支持，居於後段班。