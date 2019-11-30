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MLB／劉致榮火球成招牌 紅襪農場新秀排16

2019-11-30 09:01聯合報 記者蘇志畬／即時報導

劉致榮。 報系資料照
劉致榮。 報系資料照
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亞錦賽中華隊國手劉致榮今年才剛與紅襪隊簽約，還沒出賽就被大聯盟官網排進紅襪農場新秀第16名，前一名是曾代表美國在12強出賽的韓裔美籍投手宋諾亞（Noah Song），今年選秀排名第四輪、第137順位。

投打「二刀流」好手劉致榮在今年傷癒重返投手丘，球速突飛猛進，最快來到158公里（約98哩），今年在亞錦賽繳出好成績，幫助中華隊拿下相隔18年的冠軍，也拿下賽事MVP，因此獲得不少外國球探關注，最終以75萬美元（約新台幣2293萬）加盟紅襪隊，預計將以投手身分為主。

大聯盟官網球探報告也將劉致榮的速球分數打得最高，具有聯盟頂尖水準的60分，另外滑球55分、指叉球50分以及控球50分，也都在平均值，不過整體評價是低於平均的45分，因主要考量未來發展性，劉致榮或許因快21歲才旅外，較不吃香。

報告中也提及，劉致榮能夠以四縫線速球、滑球強力壓制打者，速球均速在92到96哩之間，滑球則是86到88哩，指叉球是第三球種，另外還有曲球可作為慢速球的搭配。

以劉致榮的183公分、84公斤身材，作為投手來說並不突出，不過報告也寫道，紅襪認為他有能力成長為先發投手，運動天賦讓他能夠在成為左右開弓的游擊手，也讓他到了投手丘上，能夠不需費力就能投出好球的投球機制，而且投球機制不太會走樣，通常代表會有好的控球。

劉致榮紅襪中華隊

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