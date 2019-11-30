MLB／離開馬林魚 陳偉殷有望完成對戰30隊拼圖

2019-11-30 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／台北即時報導



陳偉殷。 報系資料照 分享 facebook 旅美左投陳偉殷日前遭馬林魚隊正式釋出，由於明年年薪2200萬美元仍需照付，陳偉殷要找新工作，薪水不會是第一選擇，若順利找到新球隊，還有機會對馬林魚演出復仇之戰，完成生涯對戰30隊的拼圖。

陳偉殷返台後曾表示，找球隊首先考慮的是發揮空間，也不排除簽下小聯盟合約，加上馬林魚隊仍需將剩下合約結清，大聯盟官網認為有可能新球隊只需付出基本薪資55.5萬美元，成為物美價廉的選項。

而陳偉殷在大聯盟生涯至今八年，剛好美聯、國聯征戰時間各半，也讓他幾乎對戰過所有大聯盟球隊，僅差馬林魚一支，明年球季若換新東家，而且成功站上大聯盟，對戰老東家也會是焦點。

陳偉殷生涯對戰29支球隊，只有6隊還未拿下過勝投，分別是天使、響尾蛇、小熊、紅人、印地安人、巨人隊，對印地安人投得不差，四場先發共26局，防禦率4.85，卻一勝難求，對紅人則被打得最慘，四場出賽、兩場先發，14局丟掉14分。

勝投拿最多的是紅襪隊，殷仔生涯對戰15次，拿下6勝5敗，防禦率也不過3.74；不過投得最順手的是遊騎兵，五次先發都拿下勝投，防禦率僅1.80，對運動家則是七次先發拿下五勝零敗，防禦率2.30。

台灣投手中，以王建民在大聯盟曾交手28支球隊為次多，差教士與海盜，左投郭泓志則遭遇過25支球隊。