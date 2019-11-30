MLB／紐媒預測自由球員落點 洋基收小史、天使搶柯爾

2019-11-30 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



美媒預測史特拉斯堡將會落在洋基。 美聯社 分享 facebook 大牌自由球員在市場上待價而沽，紐約媒體NJ.com預測35大球星落點，看好自家球隊洋基以六年2.25億美元合約收下史特拉斯堡（Stephen Strasburg），柯爾（Gerrit Cole）和柳賢振則分別投奔天使與遊騎兵。

NJ.com這份預測羅列35位重點自由球員的最終落點與簽約金額，投手最大合約與最高均薪為柯爾，預測天使將以七年2.8億美元收下這位強投，平均年薪達4000萬美元，洋基以六年2.25億美元、均薪3750萬美元簽下小史居次；野手最大合約則是瑞登（Anthony Rendon），預測落點為六年2.4億美元續留國民。

大聯盟史上最大投手合約，為普萊斯（David Price）在2015年與紅襪簽下的七年2.17億美元，最高平均年薪則為葛蘭基（Zack Greinke）的3440萬美元，如果柯爾和小史的最終簽約價碼，都與預測相去不遠，將直接躍居史上最大投手合約、最高平均年薪前兩名。

此外，報導中預測邦賈納（Madison Bumgarner）將以四年7200萬美元花落勇士，柳賢振則以三年5100萬美元前進遊騎兵，漢默斯（Cole Hamels）則以兩年2800萬美元投效道奇，補上柳胖離隊後的先發左投空缺。

透過入札制度挑戰大聯盟的橫濱DeNA外野手筒香嘉智，也在這份報導中被預測將以兩年1600萬美元落腳老虎。