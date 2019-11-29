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下鄉指導小球員 陳偉殷：態度決定進步程度

2019-11-29 19:23聯合報 記者葉姵妤／花蓮即時報導

2019「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」今天開跑，陳偉殷第一站造訪雲林，與6校棒球隊進行近距離互動，希望藉由自己的實際作為，讓各界重視國內三級棒球發展，振興各地基層棒球實力，明天將轉戰台南舉行為期2天的訓練營。

陳偉殷與國泰金控合作的活動，今年前進中南部，今天首站在雲林馬光國中落腳，共有褒忠國小、文昌國小、馬光國小、馬光國中、古坑國中與麥寮高中等6校棒球隊齊聚一堂，接受陳偉殷的指導。

才一踏進校園，陳偉殷就受到熱烈歡迎，馬光國中校長林玉彬表示，非常開心能見到大聯盟明星來到學校；陳偉殷也代表捐贈球衣義賣所得15萬元，提供小球員們購買球具，盼改善鄉下基層棒球的練習環境。

儘管時間有限，陳偉殷仍細心指導小球員正確的投球動作，他也特別提醒球員，這樣的指導只是教方法，要練習、要變強，都要靠自己，「過去我在日本練習量都是一般職業球員的2倍，你練習時的態度，決定你能進步多少程度。」

而在6校分享會上，陳偉殷談到自己選擇來馬光指導的原因，他表示，希望讓更多人關注到偏鄉在打棒球的學校。陳偉殷勉勵在場學生：「不要因為自己是鄉下小孩就看不起自己。」無論場上表現如何，意志力、品行都不會輸任何人。

他也以自己座右銘「一生懸命」鼓勵後輩，面對十分競爭的棒球界，如果不全力以赴，一定不會有好結果。

陳偉殷到雲林馬光國中指導在地棒球隊。圖／國泰金控提供
陳偉殷到雲林馬光國中指導在地棒球隊。圖／國泰金控提供
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陳偉殷指導球員投球姿勢。圖／國泰金控提供
陳偉殷指導球員投球姿勢。圖／國泰金控提供
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陳偉殷棒球大聯盟

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