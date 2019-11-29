MLB／太空人還有奧步？洋基指控用閃光燈干擾

2019-11-29 16:43 聯合新聞網 綜合報導



除了偷暗號疑雲，洋基還指控太空人使用閃光干擾比賽。 路透 分享 facebook

太空人偷暗號嫌疑，因自家人跳出來透露內幕後進入調查程序；不過，身為今年季後賽對戰太空人苦主的洋基，不打算放過對手，指控太空人曾在美聯冠軍賽使用閃光燈干擾球員。

洋基在今年季後賽對上太空人時，曾指控對手偷暗號，並用不同音色哨聲提示打者；如今洋基的指控也因太空人被自家人揭瘡疤，而開始受到大聯盟注意。

根據《紐約體育電視網》報導，洋基向大聯盟抱怨太空人在美聯冠軍第六戰用閃光燈影響比賽；因太空人該戰老早就鎖定勝基，所以閃光燈並沒有持續太久。

雖洋基提出該指控，但目前尚未有任何細節，透露太空人如何使用閃光燈干擾場上球員。