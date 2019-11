MLB／車停在店內也被撞 紅人投手哭笑不得

紅人投手鮑爾。 路透 分享 facebook

紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)度過了一個有點荒唐的感恩節,車沒開在路上也能出車禍,他價值30萬美元的麥拉倫愛車停在經銷商店內,平白無故遭天外飛來的卡車輪胎砸爛,讓他哭笑不得。

鮑爾昨天透過推特貼出這則慘事,放上愛車被砸爛的照片,寫著:「如果昨天有人跟我說,我的麥拉倫會撞到卡車,我可能會相信,但如果說是這種撞法,我會說你瘋了嗎?」

到底有多荒唐?根據當地報導指出,鮑爾的麥拉倫好端端停在經銷商店內,根本沒開上路,卻也難逃一劫,一輛開在高速公路上的卡車,輪胎鬆脫後飛越六個線道,翻越護欄,撞上牆壁後再反彈打破店家玻璃,這只輪胎最後落在他的愛車上。

愛車遭砸還有心情在推特上開玩笑,鮑爾要感謝此次意外的損失將由保險公司負擔,也幸好沒有人在此次意外中受傷。

Yesterday, if you told me a semi truck would total my Mclaren, I would’ve believed you. If you told me it would happen like THIS? I would’ve said you’re out of your mind. If this isn’t @Mayhem I don’t know what is @Allstate pic.twitter.com/XqdiIgojB8