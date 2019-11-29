MLB／車停在店內也被撞 紅人投手哭笑不得

2019-11-29 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



紅人投手鮑爾。 路透 分享 facebook

紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）度過了一個有點荒唐的感恩節，車沒開在路上也能出車禍，他價值30萬美元的麥拉倫愛車停在經銷商店內，平白無故遭天外飛來的卡車輪胎砸爛，讓他哭笑不得。

鮑爾昨天透過推特貼出這則慘事，放上愛車被砸爛的照片，寫著：「如果昨天有人跟我說，我的麥拉倫會撞到卡車，我可能會相信，但如果說是這種撞法，我會說你瘋了嗎？」

到底有多荒唐？根據當地報導指出，鮑爾的麥拉倫好端端停在經銷商店內，根本沒開上路，卻也難逃一劫，一輛開在高速公路上的卡車，輪胎鬆脫後飛越六個線道，翻越護欄，撞上牆壁後再反彈打破店家玻璃，這只輪胎最後落在他的愛車上。

愛車遭砸還有心情在推特上開玩笑，鮑爾要感謝此次意外的損失將由保險公司負擔，也幸好沒有人在此次意外中受傷。