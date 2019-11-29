MLB／搶不搶大咖球星？道奇：有興趣但不一定搶得到

2019-11-29 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



道奇隊棒球事務部門總裁弗里曼。 美聯社 分享 facebook 連年爭冠就差一兩步，還在尋求自1988年後再捧世界大賽冠軍的道奇，今冬至今按兵不動，是否會在市場上出手？棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）回應：「如果有明星球員上架，推斷我們會去爭取是很合理的。」但他也預先打好爭取落空的預防針。

道奇已經連續七年打進季後賽，2017和2018年都拚到世界大賽才落敗，連年抱憾而歸的心情不好受，透過簽約自由球員、交易補強再次厚實戰力，幾乎已是道奇這幾年來的必備課題，但今年至今靜悄悄，多數大咖球星的落點傳聞也少見道奇蹤跡。

今年道奇是否不在追逐大咖球星的行列中？弗里曼本周受訪回應，「我想這樣的觀點是錯誤認知，我們並沒有預期團隊薪資不能超過多少，我們會試著在合約、結構中找出彈性，也沒有預設特定球員或交易對象，而是試著保留各種選項。」

「幾周前，有報導寫我們對某位明星球員有興趣，但我們的態度一直都是對爭取球星抱持積極態度。」弗里曼表示，他並不單指特定球星，但道奇一向都對市場上的星級球員抱持興趣，「礙於我們所能提出的條件限制，有時不一定能爭取到手，但我們的態度一直都是一樣，推斷我們會去爭取，那是非常合理的。」

弗里曼的話語帶玄機，表態有意爭取球星，但又打了爭取失敗的預防針，究竟是否在今冬市場上出手，當地媒體也弄不懂，「時間會說明道奇到底在想什麼，以及他們有多認真爭取這些市場上的一線球星。」