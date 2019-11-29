MLB／30隊吉祥物戰力排行 天使逆轉猴最體虛

2019-11-29 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



球迷穿著天使非官方吉祥物「逆轉猴」T恤。 路透 分享 facebook 大聯盟休季期間，旗下專門報導周邊花絮的Cut4網站也沒閒著，以吉祥物為主角做出趣味排名，針對30隊吉祥物做出「Power Ranking」，被點名最容易被撂倒的第一名，為天使的非官方吉祥物逆轉猴。

賽前吉祥物與球員在場邊打鬧的畫面，多次捕捉球迷視線，這回Cut4進行「可以輕鬆被我撂倒的30隊吉祥物排名」，算是幫球員選出最容易擊敗的吉祥物，愛捉弄吉祥物出名的大都會投手辛德賈德（Noah Syndergaard）就轉推報導，留言：「Cut4，幫我把他們全都宰了。」

排名最體弱的吉祥物，為天使的逆轉猴，其實天使是少數沒有吉祥物的球隊之一，但逆轉猴早已深植天使球迷心中，不少球迷常帶著猴子布偶進場幫天使加油；Cut4所列入排名的，就是這隻看起來毫無抵抗能力的逆轉猴布偶。

傳教士造型的教士吉祥物Swinging Friar(左)。 美聯社 分享 facebook

傳教士造型的教士吉祥物Swinging Friar排名第二體虛，原因是他腳上穿的是拖鞋；紅襪Wally排名第三，釀酒人吉祥物排名第四，但並非官方吉祥物大鬍子Bernie，而是參與賽跑的臘腸人，原因是「它們就只是臘腸，而且身體比手還長20倍。」大鬍子Bernie的排名落在第28，戰力大幅超越臘腸人。

網站選出的最強悍吉祥物，答案應該不會太令人意外，這份榜單的第30名為費城人Phanatic，原因是：「光是想把它推開都有困難。」

辛德賈德與吉祥物的恩怨不少，不僅曾在場邊被捉弄過，也曾在推特上與吉祥物吵架，這回看到這份趣味榜單也來參一腳，轉推這則報導，寫著：「幫我全宰了他們，感恩節快樂。」