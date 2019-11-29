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引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00Dennis

2018年5月19日，光芒隊救援投手羅莫(Sergio Romo，現轉戰雙城)在露場對天使的比賽，走上了投手丘打卡上班，然而這次迎接他的局面，並非是過去他所熟悉壘上有跑壘者比賽後半段危機時刻，而是面對該場比賽首位打席的一局下半。這不僅對生涯588次出賽都是以後援投手身份出戰的他來說，是個難忘初登板，對於早已習慣由正統先發投手作為比賽開局的球迷來說，更是一種新的刺激。

2018光芒隊終結者羅莫，曾被安排先發，擔任開局投手。 美聯社
2018光芒隊終結者羅莫，曾被安排先發，擔任開局投手。 美聯社
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雖上場時機與以往大不相同，但羅莫仍不負所託，用三振完成了個人生涯第一局「先發體驗」，並在下一局就被換下場。接著隔日，他再次被推出來擔任「先發」投手，這次比起上一場多投了一個人次，且仍是完美地完成教練團任務，連續兩場比賽為光芒隊開出漂亮的戰局。五天之後，羅莫又在兩場比賽裡擔任「先發」任務，才又回到熟悉的中繼投手位置，不過，在此期間，還是有陣中其他牛棚投手陸續來擔任「開局」任務，這讓「開局投手」一詞再次躍上媒體版面，並一時為各隊所效仿。

自從光芒隊率先以牛棚投手「開局」以來，金鶯、運動家，甚至洋基等球隊，紛紛嘗試使用所謂的「開局投手」來應付一些比賽，也都得到一些不錯的效果。而在太平洋彼岸的中職，中信兄弟也在同一時間啟用「假先發」。這一切原本被分析為原是為了因應陣中沒有堪用先發投手時，所想出的應急方法，竟然成為大聯盟一時潮流，相信光芒主帥凱許(Kevin Cash)可能自己都從未想過。

2018年當年中信兄弟教頭史耐德，讓楊志龍擔任假先發投手。 聯合報系資料照片
2018年當年中信兄弟教頭史耐德，讓楊志龍擔任假先發投手。 聯合報系資料照片
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光芒隊一直以來都是一個不畏懼創新與嘗試的球團，打從鬼才教頭麥登(Joe Maddon)主政期間起，就時常使用當時不太被一般所接受的方法來改變大聯盟，甚至引領風潮。除了使用開局投手的策略外，大量使用針對型防守佈陣與給予年輕球員開出超長延長合約等，都是由這支小市場球隊所掀起的思維，而且都為大聯盟生態作出巨大影響和改變。

不可否認，光芒隊之所以會願意作出這一系列，雖非原創但是大膽的舉動，主要還是為了要在這弱肉強食的大聯盟叢林中保持一定競爭力所致。以假先發為例，過去兩季裡，先發投手群凋零的速度飛快，而在不得已的情況下，假先發或是開局投手就成為不得不嘗試的方案。只是最後弄「假」成真，在光芒的引導至下，開局投手近來成為大聯盟內許多球團在球員青黃不接時所願意使用的先發模式。

在受到倚重的史坦尼克（後）被交易出土後，光芒的假先發也告一段落。。 美聯社
在受到倚重的史坦尼克（後）被交易出土後，光芒的假先發也告一段落。。 美聯社
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就算光芒隊在過去兩季靠著假先發繳出十分亮眼的成績，尤其是連續兩季的季後賽門票，更是羨煞很多大聯盟球隊，但放眼2020球季，光芒有可能回歸到過去傳統先發輪值的老路。

光芒過去兩季十分倚重的開局投手史坦尼克(Ryne Stanek)於上季交易大限前被光芒隊交易出去，迫使假先發模式必須先告一段落。而且光芒先發三本柱史奈爾(Blake Snell)、葛拉斯諾(Tyler Glasnow)與莫頓(Charlie Morton)已經逐漸成形，如果奇利諾斯(Yonny Chirinos)能夠保持健康，再加上目前光芒農場裡都有不少年輕新秀可以在2020年球季養成完畢並適時補上，那麼未來光芒隊的先發輪值可望比過去兩季都還要來的堅強，因此開局投手也完成其階段性的任務。

光芒先發三本柱史奈爾（圖）、葛拉斯諾與莫頓已逐漸成氣候，其中史奈爾更是塞揚獎投手...
光芒先發三本柱史奈爾（圖）、葛拉斯諾與莫頓已逐漸成氣候，其中史奈爾更是塞揚獎投手。 美聯社
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不過，這不代表假先發未來將消失於大聯盟場上，有拜於光芒隊的勇於嘗試，許多球隊藉此看到跳脫傳統思維的作戰與經營模式，也讓許多投手找到個人職業生涯裡新的定位與價值，而棒球運動可將再次進入到新一輪的進化。

競爭力中信

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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