MLB／白襪連番補強 看好美聯中區竄出頭

2019-11-28 18:22 台灣醒報 台北報導



上週白襪隊掏出破隊史最大筆的合約簽下明星捕手葛蘭多。 美聯社 分享 facebook

MLB才剛迎來休賽季不久，近年來屬於數一數二爛隊的白襪隊就用掏錢買人宣告：明年要拼了！上週白襪隊掏出破隊史最大筆的合約簽下明星捕手葛蘭多，後續再以長約留下自家培養的重砲阿布瑞尤。白襪隊媒28日引用該隊經理所言，認為一週內掏出破億美元的合約就是補強的開始，打算於明年加入美聯中區的競爭集團。

一週內掏出一億美元

根據《芝加哥論壇報》報導，白襪上週才以隊史最貴的合約（4年7300萬美元）搶下捕手砲葛蘭道，接著馬不停蹄與陣中明星強打者阿布瑞尤再簽下3年合約（有趣的是，葛蘭多的最貴隊史合約就是打破阿布瑞尤2013年的那筆）。對比過去白襪隊不願花大錢補強，顯然如經理倫特里亞所說的，白襪隊明年不打算再猛輸球，想要一搏美中龍頭席次。

外媒《CBS體育網》分析，雖然帳面上看來，白襪本季落在美中老三，但其實勝差落後首名的雙城隊高達28場半，也落後第二名的印地安人超過20場，代表美中競爭集團實力落差大，前二名幾乎是穩壓其他球隊。

美聯中區將成亂世

但這不代表外媒看衰白襪的補強想法，外媒指出，明年的美聯中區或呈現「群雄爭霸」，首先，以破百勝封王的雙城隊要複製去年戰績有難度，更遑論先發投手吉布森日前轉投遊騎兵隊；居次的印地安人還在考慮要不要放掉全明星林多，邁入換血期，美中2大強權都被預期明年會「退步」。

在這番此消彼長之下，白襪隊連續擺爛多年也培養出一群不差的潛力球員，他們現在就能排出一套完整的先發打線，之中有數名火力不可小覷的重砲包含曼坎達、阿布瑞尤，以及新來的葛蘭多。

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