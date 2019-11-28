MLB／新教頭扯進偷暗號醜聞 史卓曼：為他效力是榮幸

2019-11-28 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



才剛上任大都會總教練，貝爾川（Carlos Beltran）就捲入前東家太空人的偷暗號醜聞，子弟兵史卓曼（Marcus Stroman）率先發聲，表達對新主帥的力挺，「能為他的球隊拚戰，是我的榮耀。」

太空人被爆料早在2017年就開始以電子設備違規竊取暗號，且扯出現任大都會總教練貝爾川、紅襪總教練柯拉（Alex Cora）都是核心人物；柯拉在事發後不曾對此發表意見，貝爾川僅說自己是以影片研究投手動作，不認透過攝影器材竊取暗號。

大都會靜待大聯盟的調查與懲處結果，暫時按兵不動，倒是史卓曼昨天透過推特聊起新教頭，他寫著：「才剛與貝爾川通完電話，哇哇哇，他的見解與知識太瘋狂了，超級興奮能為這個男人在2020年效力、向他學習。」

留言一出，馬上釣出許多網友回應，像是「他告訴你他敲了幾次垃圾桶嗎？」「他教你使用攝影機了嗎？」「他告訴你太空人怎麼偷到了他們唯一一座冠軍嗎？」「他跟你分享了他的觀點、知識，以及如何偷捕手暗號。」

面對大批揶揄，史卓曼再次回覆，「不談我新教頭的壞話，他是棒球比賽的傳奇人物、是名人堂級球員、史上最棒球員之一，他對比賽的知識是無可超越的，能為他效力是我的榮幸，超級期待2020年球季。」