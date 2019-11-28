MLB／一年打不到40場 洋基柏德拒下放成FA

2019-11-28 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



柏德（Greg Bird）拒絕下放小聯盟，正式脫下條紋衫，結束五年洋基生涯。 歐新社 分享 facebook

柏德（Greg Bird）拒絕下放小聯盟，正式脫下條紋衫，結束五年洋基生涯，進入自由市場另覓新東家，這位曾是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）口中「最強年輕打者之一」的27歲一壘手，傷勢疑慮恐讓他在身價上被大打折扣。

洋基在21日將柏德放進指定轉讓（DFA）名單，七天讓渡程序走完，柏德拒絕下放小聯盟，他決定成為自由球員，另覓東家，與艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）一同結束洋基任期。

柏德的打擊潛力曾備受看好，2015年春訓時，A-Rod見到柏德與賈吉（Aaron Judge），曾大讚：「這樣的年輕強打不常見，而我們竟然幸運擁有兩位。」柏德的大聯盟生涯並未如A-Rod預期發光發熱，他因傷病影響，2015年至今僅累積出賽186場，2016年甚至整季未打，平均一年只為洋基出賽37.2場。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）月初提到柏德時表示，「如果他能保持健康，他的揮棒真的會很出色，我們都知道他的能耐，但很不幸的是傷勢累積，我們沒有機會看到這點。」

紐約媒體預測，進入自由市場後的柏德，身價將因傷病疑慮而大打折扣，評估只能獲得小聯盟合約，點名紅襪、水手和馬林魚都是可能出手的球隊。