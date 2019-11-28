MLB／太空人偷暗號 曾待過這隊的都說不意外

2019-11-28 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



太空人違規竊取暗號，顯然早已是各隊休息室裡公開的秘密，運動家勞瑞亞諾（Ramón Laureano）和遊騎兵迪謝茲（Delino DeShields Jr.）兩名外野手，近日出席活動，都無法避免相關提問，只因為兩人在小聯盟時期都效力過太空人。

兩人對於這項今冬最勁爆消息的反應如出一轍，迪謝茲說：「我真的不太意外。」勞瑞亞諾也認同，「我在幾年前待過這支球隊，那消息並沒有嚇到我。」

迪謝茲透露，「我們常在飛機上、休息室裡談論這件事，我們想知道到底是怎麼辦到的，他們可能某天看起來糟透了，隔天卻又狀態火燙。」

為了解開疑惑，他曾問過幾個比較熟悉的前隊友，「到底差異在哪？為何你們可以從一支老是被三振的爛隊，變成一支不常被三振的最強球隊？」得到的答案大同小異，大多是堅定自己的打擊策略、仔細選球、保持積極攻擊心態等，「但現在回頭來看，顯然不是這麼簡單。」

迪謝茲表示，「我一直以為他們很擅長破解投手動作，但搞不懂為何他們可以不被破解，我們始終找不出答案。」他道破休息室裡公開的秘密，「我們都知道，要去休士頓比賽，就要做好萬全準備。」

勞瑞亞諾也提到，「這很明顯，每次在美粒果球場出賽，你總會聽到哨聲或各種聲響，我們一直都知道他們在作弊，但那沒關係，我們會找到方法擊敗他們。」

此事會遭踢爆，全因已離隊的投手費爾斯（Mike Fiers）向媒體爆料，同樣是「已離隊太空人」，迪謝茲說不懂費爾斯爆料的目的是什麼，「但如果只是坐視不管，那對比賽會是傷害，必須有人挺身而出對抗球隊，我不知道費爾斯為何要站出來，但總之他這麼做了。」