MLB／明年開季已經換球隊？專家投給小熊布萊恩

2019-11-28 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



哪支球隊將在今冬砸大錢？哪位球星又最有可能在明年開季前已經被打包送走？ESPN向15位球團高層與球壇知情人士發出問卷，多數看好天使將是「大戶」，布萊恩（Kris Bryant）明年開季時可能已經不是小熊當家球星。

ESPN這份問卷共有九項關於今冬自由市場的熱門話題，首先是砸錢最兇的球隊，共七人挑選天使，教士、遊騎兵、白襪以兩票並列第二。一位投給天使的人指出，「如果要說任何球隊可能簽下兩名大咖自由球員，天使是個明確的答案，他們不可能透過交易脫胎成為爭冠球隊，他們必須簽下一些投手。」

第二題點名紅襪貝茲（Mookie Betts）、印地安人林多（Francisco Lindor）和小熊布萊恩，哪位球星最有可能明年開季時已經改披他隊球衣？林多獲得八票最多，布萊恩七票居次，一位投給布萊恩的球團高層說：「小熊從來不畏懼進行重磅交易。」

第三題事關瑞登（Anthony Rendon）的未來動向與合約總額，高達13票認為他將與國民再續前緣，遊騎兵和紅雀各獲一票，15位投票者的預測合約金額平均為七年2.27億美元；第四題則要在瑞登與小史之間做選擇，誰最有可能回到國民？由瑞登拿下一面倒的12票。

其他值得關注的提問，還包括柯爾（Gerrit Cole）能否獲得三億美元大約？全數投給「不會」，其中九人認為他將拿到接近但低於三億美元的合約，六人投給「完全不可能」。

分析中指出，儘管在行情正好時進入自由市場，但柯爾過往的履歷，仍難被完全認證為超級強投，甚至不少人認為他的合約總額與三億美元將有一段距離，一位球團人士指出，「但如果他能維持過去兩年的表現，他的合約將會物超所值。」此外，多數人都看好他最終花落天使。