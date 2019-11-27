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MLB／殷仔自評優勢 「要舞台 薪資不會考量」

2019-11-27 23:47聯合報 記者藍宗標／台北報導

陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相，暢談在美國打拚與即將轉換球隊的心路歷程。 ...
陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相，暢談在美國打拚與即將轉換球隊的心路歷程。 記者黃義書／攝影
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五年合約還剩一年，馬林魚隊確定和台灣投手陳偉殷解除賓主關係，八千萬美元仍需全額付清，殷仔換另一種角度思考，反而認為「薪資不會考量」是自己在自由球員市場的利多。

陳偉殷未在美職找到新東家前，明年已確定先賺二千二百萬美元，全由馬林魚支付，就算未來效力的球隊支付大聯盟保障最低薪（本季五十五萬五千美元），他還是荷包滿滿，可以完全不必煩惱鈔票，做好再拚大聯盟的準備。

殷仔認為，和其他自由球員相較，唯一優勢是「薪資不會考量」，重點是要有舞台，明年先發、中繼任務都可以接受。

「我的另一個優勢是左投。」陳偉殷表示，今年投球數、局數都達一定標準，也曾中繼四局，就算投一百球都可以；現在還有很多自由球員沒工作，自己也在等待機會，不能不面對這個現實，耐心等候就好。

陳偉殷二○一二年展開大聯盟生涯，前七季投出五十九勝，今年卻是一勝難求，無緣成為大聯盟史上第八位投出六十勝的亞洲投手，首次專職牛棚、單季未有先發紀錄，當然碰到不少適應問題。

他表示，中繼任務不像先發，賽前可把心理調整好、思考如何對決打者，每天都要做功課，尋找很多方法了解打者習性，投起來並不順手。

陳偉殷本季直球均速九十一點四英里，最快球速九十四點二英里，自認是「訓練狂」，從廿七歲投到卅四歲，很清楚身體狀況，球速不是最擔心的問題，還是身體健康最重要。

薪資陳偉殷大聯盟自由球員馬林魚牛棚

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