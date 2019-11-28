2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

你有過跟從未謀面的人一見如故的經驗嗎？或是在打球時，剛好你這些隊友彼此相處就是特別愉快嗎？美國參加2009年的U18泛美棒球錦標賽的這支代表隊，20個人幾乎都承認，那是他們這輩子待過最開心的球隊。這20個當年都不滿18的小球員，如今已經有一個MVP（哈波），10位大聯盟選手，5個在第一輪選上，4個是前九名，還有3個明星隊成員，兩個三億男（哈波和馬恰多），合計身價共七億五千萬美金。還有兩個未來的MVP沒有入選培訓隊（葉力奇和布萊恩），另外有三個沒有入選的投手後來都上了大聯盟（老虎的波伊德、勇士的傑克森、太空人的桑切斯）。

這年的U18錦標賽在委內瑞拉的第四大城，巴奇史麥托市舉行，這批美國小將從首都的機場，搭著破舊的巴士，從山路搖搖晃晃地趕路。當他們睡進軍營風的宿舍中，往往是五六個人擠一間。隊上的教練和職員不斷警告小朋友們，委內瑞拉的街頭非常危險，不要自已往外跑。有一天半夜，睡下舖的馬恰多問上舖的哈波：「你有吃過恩帕納達（empanada）嗎？」「沒有耶。」「你一定得試試看。」「那我們出去吃。」

empanada 這種食物太像鍋貼了，棒球員參加國際比賽前應該避免食用。 擷圖自維基百科 分享 facebook

這兩個人還真的膽大包天地從宿舍溜出去，無視於教練的警告，在昏暗的街頭小攤，凌晨兩點時享用裡面塞了火腿和起士的恩帕納達。多年之後再回憶這一幕，哈波說：「太完美了。」馬恰多則說：「我們吃得飽飽飽。」「我們最後再偷溜回去，就像什麼事情都沒有發生過。」

當年才16歲的哈波是陣中年紀最小的一人，但也是最受矚目的一位。當時他已經上過運動畫刊的封面，是棒球界的詹皇，而這位能把球轟到五百英尺以上的大男孩，也是全隊最嚴肅、最認真的球員。隊上每個人都知道他是未來的超級巨星，但他快速地融入團隊。在哈波成長過程中，他打過無數支旅行球隊，跟過許多不認識的人組隊過，但這支美國代表隊，在哈波心中有不同的意義。

當今國聯兩大球星哈波(左)和馬恰多(右)曾在美國U18國家隊當過隊友，當時兩人就已展現非凡的打擊天份，在8場比賽中各打出2支全壘打，以及12分和9分打點。 2009 Upper Deck 球員卡 分享 facebook

在十年之後，哈波向運動家網站的卡瑞格（Marc Carig）回憶起這次組隊時，眼睛都亮了起來，彷彿他又回到16歲的青春。當時離家遠，地不熟，地主國又耍盡小手段，但是這些反而讓這20位球員更為團結，友情更快速建立。「Ｘ，我們超開心的。」哈波憶當年，「最重要的是我們的友情，來得又快又猛。」講著講著，哈波停了下來，給卡瑞格看看他手上的汗毛，豎起來了。

馬恰多當時是個瘦巴巴的游擊手，但是一旦上場，不論是把球轟出球場，還是做出極難的防守動作，都讓隊友們嘖嘖稱奇。陣中另一個厲害的內野手是現今洛磯隊的捕手沃特斯，來自南加州的沃特斯是隊上的第一帥哥，而同樣來自南加州的是投手巴可（Cody Buckel），以控球取勝。被公認最聰明的梅森（Connor Mason）和左投費佛（Philip Pfeifer）也都是以變換球路來剋敵，而費佛在田納西的高中隊友戴勒莫尼可給人的印象是總在笑。這位教練之子後來克服了藥物成癮，在白襪隊升上大聯盟。戴勒莫尼可帶了一台任天堂去，這成了全隊在委內瑞拉的唯一樂子，只要他們沒有比賽，沒有練球，大概就是聚在宿舍房間打電動。

陣中的王牌投手，是剛動完第二次湯米強手術的泰隆，高中還沒畢業就可以投到98英里，他和另一個火球男衛特森（Karsten Whitson）一拍即合，整天話講個不停。他們和科羅拉多州來的高斯曼組成先發投手群，高斯曼也是在高中就可以飆出95英里的速球，道奇隊還在他高中畢業就想選他。和他們配合的捕手除了哈波之外，個子嬌小的蒙哥馬利（Ladson Montgomery）則以和投手合作無間著稱。柯爾（Sean Cole）和切奇尼（Garin Cecchini）是球隊的開心果，切奇尼更是天生的喜劇演員，讓柯爾都讚嘆「他早該有自己的Netflix節目了」。拉基拉（Brian Ragira）和維內加斯（A.J. Vanegas）兩人後來都上了史丹佛，根據切奇尼，這兩個黑白雙俠『整天在唸書』，順便幫其他隊友補習功課（對，他們得帶著作業去做。）。維內加斯不小心說出他還沒親過女朋友時，被隊友笑翻天，跟情聖卡斯特蘭諾斯(Nicholas Castellanos)相比，簡直是純情宅男。

卡斯特蘭諾斯也是當年U18美國隊的成員之一，今年球季他的年薪已接近千萬美元。 2009 Upper Deck 球員卡 分享 facebook

他們最大的對手，一個是地主隊，另一個就是紅色閃電古巴。在對上委內瑞拉前的早餐，當天的先發投手維內加斯喝了一口果汁，奇怪，怎麼跟前幾天喝的味道不同？他很快地發現，應該是果汁裡參了蘭姆酒。他們可都還是高中生啊，當然還不到喝酒的法定年齡，更何況這是早餐。不過那天沒有準備上場的球員可大樂了，拼命地喝加料的果汁，直到教練發現後，把果汁都收走為止。

等到比賽開始後，原本一直冷清的觀眾席突然坐滿了荷槍實彈的委內瑞拉軍人們，讓穿著美國星條旗衣服的家屬加油團顯得格外突兀。第一棒柯爾站上打擊區，會說西班牙語的他在前兩球都沒揮，他也覺得聽到主審喊了兩聲bola（西班牙語的ball），但當他放掉第三顆，一記中間偏低的球時，裁判居然拉弓，柯爾丈二金剛摸不著頭腦。等他回休息區時，隊友跟他說裁判前兩球都比好球啊，你怎麼了，柯爾說出他的遭遇，大家才知道著了道了。接下來每個人都要回頭確定主審的手勢，避免再被陷害。

雖然委內瑞拉小手段不斷，美國隊還是以6比3獲勝。他們最後在決賽再度遭遇古巴，這支在泛美U18錦標賽七連霸的強權，美國隊則是足足十年沒拿過國際賽的冠軍，更何況這年的古巴隊有今年創下皇家隊史單季全壘打紀錄的索勒，以及赫瑞迪亞和迪亞茲兩位未來的大聯盟選手。這場冠軍賽總共有13位選手，在幾年後就打進大聯盟。

皇家古巴籍強索勒在大聯盟生涯前5季打出38支全壘打，但本季他竟然狂轟48支！ 美聯社 分享 facebook

泰隆在這場比賽完全壓制古巴，身高198公分的他火球連發，在7.2局中飆出美國隊新紀錄16K，美國隊以6比1爆冷擊敗古巴，拿下首次的泛美青棒賽冠軍。不過這面金牌，因為不明原因，他們始終沒有拿到。哈波有自己的一套講法：「我們讓他們太震驚了，所以他們決定說，嘿，你們什麼都拿不到。我很肯定。」美國隊在這次比賽8戰全勝，以99比4的比數輾壓對手。但真正讓這些小將們永生難忘的，是「在整套過程中，我們極快地建立兄弟之誼，」沃特斯說：「我希望每個小朋友都能有相同的經驗。」

在十年後，有哈波和馬恰多這樣的巨星誕生，也有人離開了球界，轉作別行，像機師，不動產投資商，也有人不當選手，改作球探或教練。但那一個月的兄弟情，永遠留在心中。

卡斯特蘭諾斯在上場之前，特別多待在卡瑞格面前說：「我們對彼此都有一份特別的敬意。對了，我們應該要辦個十週年團聚，一定會很好玩。要哈波和馬恰多這兩個人買單。」聽到卡斯特蘭諾斯這樣說，哈波也回敬：「狗屁，他今年冬天也要簽大合約了啦，他才應該買單。」當這20個人再聚再一起時，就像是我們的同學會一樣，你現在的地位如何都是狗屁，當年那些在課堂、球場、宿舍噴出的垃圾話，才是大家永遠的回憶。