親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

後已無退路：香港泛民大勝之 能否撼動中共？

目擊者爆高以翔倒地30分沒人發現 網怒轟「浪費1hr害他送命」

運動筆記落雨、楓紅、見晴，我的海外馬第二彈-富士山馬拉松我的海外馬富士山 賞楓，看美景
健行筆記擎天崗步道/芒花越級打怪的志佳陽單攻
NBA今日最佳灌籃- Mason Plumlee (11月27日)Individual Plays/Top Plays of the Day/Assist of the Night Assist of the Night: Nikola Jokic

MLB／分享「殷雄」 陳偉殷義賣8年紀錄紀念T

2019-11-27 15:19攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

陳偉殷展示印有他在大聯盟MLB打球8年紀錄的紀念T恤。記者黃義書／攝影
陳偉殷展示印有他在大聯盟MLB打球8年紀錄的紀念T恤。記者黃義書／攝影
分享

陳偉殷馬林魚隊釋出後，首次公開亮相。下午出席2019「國泰真殷雄-陳偉殷棒球訓練營」返台記者會，暢談在美國打拚與即將轉換球隊的心路歷程，本週六也將前進台南與球迷分享「殷雄」球技。陳偉股也特別展示印有他在大聯盟MLB打球8年紀錄的紀念T恤，包括單累計219場的出賽，投出高達17102球，完成1064.2局並送出846次三振。纪念T恤將進行義賣，義賣所得將全數投入公益，和球迷們一起關心社會。

陳偉殷展示印有他在大聯盟MLB打球8年紀錄的紀念T恤。記者黃義書／攝影
陳偉殷展示印有他在大聯盟MLB打球8年紀錄的紀念T恤。記者黃義書／攝影
分享
陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相。記者黃義書／攝影
陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相。記者黃義書／攝影
分享
陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相，暢談在美國打拚與即將轉換球隊的心路歷程。記...
陳偉殷被馬林魚隊釋出後，首次公開亮相，暢談在美國打拚與即將轉換球隊的心路歷程。記者黃義書／攝影
分享

陳偉殷馬林魚大聯盟

相關新聞

MLB／陳偉殷確定再拚美職 可接受開季小聯盟

2019-11-27 15:57

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

MLB／重返投手丘練投 投手大谷即將解封印

2019-11-27 10:52

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

MLB／三隊同日補強 自由市場捕手買氣最夯

2019-11-27 12:03

MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28

MLB／「專注在邁阿密」 基特不多談名人堂票選

2019-11-27 09:10

MLB／走過受傷陰影 林子偉盼身體健康

2019-11-26 23:56

MLB／陳偉殷再拚美職 想簽保障約機會不大

2019-11-26 23:53

MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38

MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37

MLB／洋基需補外野深度 美媒推薦牛奶弟

2019-11-26 11:11

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

2019-11-26 10:04

MLB／39歲還動手肘韌帶手術 希爾無意退休

2019-11-26 09:30

MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

NBA／獨行俠唐西奇失準 快艇雙星54分收6連勝

2019-11-27 12:21

NBA／外線再進化 詹皇全「歸功」馬刺

2019-11-26 23:47

NBA／安比德得分首掛蛋 西蒙斯：沒人是超人

2019-11-26 15:22

NBA／強調非告別之旅 甜瓜復出不靠兄弟相助

2019-11-27 08:49

UBA／暑假出國震撼教育 高錦瑋：被菲律賓打傻

2019-11-26 17:44

UBA／輔大菜鳥王翊帆殺出 明尬健行單挑高錦瑋

2019-11-26 20:53

體操／台灣第1人 地板新動作以丁華恬命名

2019-11-26 18:16

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

NBA／德羅展清空IG內容 馬刺陷交易流言風暴

2019-11-27 11:29

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

NBA／最難防守球員？ 綠衫軍史馬特挑了這5人

2019-11-27 14:50

UBA／國體頓失李家慷 桑茂森：少一個領袖

2019-11-26 16:12

NBA／批76人非為冠軍而戰 巴特勒：有人為財富

2019-11-27 11:14

徐生明盃／拒絕其他邀約 林子偉只現身這盃賽

2019-11-26 18:38

NBA／籲球迷給AD尊重 哈勒戴：這是他應得的

2019-11-27 09:23

黑豹旗／老象許駿昇退出棒界 專心養生茶生意

2019-11-26 18:38

NBA／厄文離隊綠衫軍翻紅 安吉：可笑的說法

2019-11-27 10:06

MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37

棒球／李來發看12強賽 資訊戰時代來了

2019-11-26 19:12

MLB／重返投手丘練投 投手大谷即將解封印

2019-11-27 10:52

MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38

MLB／三隊同日補強 自由市場捕手買氣最夯

2019-11-27 12:03

NBA／聯盟新準則 「工作量管理」視同輪休

2019-11-27 14:34

羽球／年終賽名單公布 台將5組晉級寫新高

2019-11-26 18:48

NBA／丹恩退役新人生 當選南蘇丹籃協主席

2019-11-27 11:50

MLB／陳偉殷再拚美職 想簽保障約機會不大

2019-11-26 23:53

MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28

UBA／無懼「洋流」壓境 林正有秘密武器！

2019-11-26 23:44

黑豹旗／張弘稜5局狂飆11K 三民淘汰西苑進8強

2019-11-26 20:34

NBA／唐西奇無可限量 喬治：他會很恐怖

2019-11-27 15:21

NBA／葛蘭特替補殺出 金塊輕取巫師奪6連勝

2019-11-27 14:15

徐生明盃／龜山三連霸 「越級打怪」挫南韓

2019-11-26 23:49

MLB／走過受傷陰影 林子偉盼身體健康

2019-11-26 23:56

爆米花／興富發狂勝台壽保 呂明賜要拚冠軍

2019-11-26 18:02

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-26 19:00

徐生明盃／擊敗南韓 龜山少棒克服心魔三連霸

2019-11-26 18:21

黑豹旗／林詠翔投5局只被1安 高苑晉級8強

2019-11-26 16:53

MLB／陳偉殷確定再拚美職 可接受開季小聯盟

2019-11-27 15:57

竄改藥檢結果 俄羅斯恐面臨4年禁賽

2019-11-26 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top