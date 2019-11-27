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MLB／三隊同日補強 自由市場捕手買氣最夯

2019-11-27 12:03聯合報 記者吳敏欣／即時報導

FA市場開市後，捕手群意外成了搶手貨，最大咖的是響尾蛇簽下曾入選明星賽的35歲資...
FA市場開市後，捕手群意外成了搶手貨，最大咖的是響尾蛇簽下曾入選明星賽的35歲資深捕手佛特。 截圖自響尾蛇官方推特
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延續過去兩年的低迷買氣，大聯盟今年自由市場一樣呈現鴨子划水，許多大咖球員仍待價而沽，而捕手群卻意外成了搶手貨，開市兩周以來，已經有五人找到下家，包含太空人、雙城響尾蛇都在今天進「捕」。

響尾蛇以一年約簽下35歲資深捕手佛特（Stephen Vogt），明年賽季薪水為300萬美元，附帶第二年的共同選擇權。佛特是兩屆明星賽球員，過去待過光芒、運動家和釀酒人，今年則在巨人出賽99場，留下2成63打擊率、10轟和40分打點。

佛特到來後，響尾蛇40人名單剛好額滿，而他除了能擔任二號捕手外，也可以分擔一壘和外野守備。

還沒把自由市場上的奇利諾斯（Robinson Chirinos）和馬多納度（Martin Maldonado）重新簽回，太空人先用一年合約先買下捕手加爾諾（Dustin Garneau）做為備案，目前他們40人名單中，只有他和斯塔布斯（Garrett Stubbs）兩位捕手。

32歲的斯塔布斯今年效力運動家和天使，總共只有35場出賽，打擊率2成44，太空人接下來還需再找主戰捕手。

另一位31歲的捕手葛雷德羅（Juan Graterol）則以小聯盟合約情定雙城。今年大聯盟共21位捕手投身自由市場，在頭號目標葛蘭多（Yasmani Grandal）率先以四年約落腳白襪的帶動下，刺激其它大聯盟球隊跟進搶買捕手，目前已經有五人完成新約。

大聯盟響尾蛇雙城

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