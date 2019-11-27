親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

運動筆記落雨、楓紅、見晴，我的海外馬第二彈-富士山馬拉松我的海外馬富士山 賞楓，看美景
健行筆記越級打怪的志佳陽單攻橫嶺山鎮山海獅一吻定情 軟腳蝦最愛
NBA今日最佳助攻- Trae Young (11月26日)今日最佳灌籃- P.J. Washington (11月26日)

MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28聯合報 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟公布今年季後賽分紅獎金，贏得隊史首冠國民的獎勵最高。 歐新社
大聯盟公布今年季後賽分紅獎金，贏得隊史首冠國民的獎勵最高。 歐新社
分享

大聯盟公布今年季後賽分紅獎金，贏得隊史首冠國民的獎勵最高，約分到2900萬美元（約台幣8.8億元），為為史上第三高；國民的獎金要分給61位隊職員，每人可賺到約38萬美元（約台幣1157萬元）大紅包。

季後賽分紅來自季後賽門票收入抽成，包含兩場外卡戰的百分之50，和分區系列賽前三戰、聯盟冠軍賽前四戰、世界大賽前四戰的百分之60。大聯盟今年共拿出8100萬美元為球員獎金，為史上第三高，次於去年的8800萬美元紀錄，和前年的8400萬美元。

參與季後賽的十支隊伍都能按照比例獲得分紅，除了獎金最高的世界大賽冠軍國民外，美聯冠軍太空人也拿到1940萬美元，57名隊職員當中，每人約可分到25.6萬美元，洋基和紅雀這兩支聯盟冠軍賽落敗的球隊，則都分配到970萬美元，但洋基分給較多的71人，每人約可拿11.4萬美元。

去年紅襪在世界大賽封王，66名隊職員各可拿到約41.6萬美元（約台幣1298萬）的大紅包，為史上第二高，其中包含名列40人名單、隨隊參與世界大賽的我國球員林子偉；而2017年世界大賽冠軍太空人則是分給每人約43.8萬美元，目前為史上最高紀錄。

世界大賽國民洋基

相關新聞

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

MLB／重返投手丘練投 投手大谷即將解封印

2019-11-27 10:52

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

MLB／「專注在邁阿密」 基特不多談名人堂票選

2019-11-27 09:10

MLB／走過受傷陰影 林子偉盼身體健康

2019-11-26 23:56

MLB／陳偉殷再拚美職 想簽保障約機會不大

2019-11-26 23:53

MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38

MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37

MLB／洋基需補外野深度 美媒推薦牛奶弟

2019-11-26 11:11

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

2019-11-26 10:04

MLB／39歲還動手肘韌帶手術 希爾無意退休

2019-11-26 09:30

MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54

MLB／諷刺太空人偷暗號 廠商出敲垃圾桶公仔

2019-11-25 12:03

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯33分14助攻 湖人拔刺推進8連勝

2019-11-26 12:20

NBA／拓荒者安東尼飆25分 公牛球迷也歡呼

2019-11-26 14:41

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

NBA／安比德得分首掛蛋 西蒙斯：沒人是超人

2019-11-26 15:22

日職／年薪維持3億日圓 陽岱鋼表態想打東奧

2019-11-26 11:59

NBA／AD將重返紐奧良 詹皇分享戰老東家經驗

2019-11-26 09:39

NBA／希爾德創生涯2紀錄 國王仍不敵綠衫軍

2019-11-26 15:15

NBA／安戴托昆波狂飆50分 公鹿強取8連勝

2019-11-26 12:16

NBA／生涯第二度單場50分 字母哥：沒失誤很棒

2019-11-26 14:29

體操／台灣第1人 地板新動作以丁華恬命名

2019-11-26 18:16

UBA／輔大菜鳥王翊帆殺出 明尬健行單挑高錦瑋

2019-11-26 20:53

UBA／暑假出國震撼教育 高錦瑋：被菲律賓打傻

2019-11-26 17:44

NBA／安比德首度0得分 暴龍嚴守搶下4連勝

2019-11-26 12:46

UBA／國體頓失李家慷 桑茂森：少一個領袖

2019-11-26 16:12

NBA／外線再進化 詹皇全「歸功」馬刺

2019-11-26 23:47

徐生明盃／拒絕其他邀約 林子偉只現身這盃賽

2019-11-26 18:38

NBA／保持手指活動 海瓦德養傷照常打電動

2019-11-26 16:25

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

NBA／丁威迪致勝跳投 籃網擊退騎士奪4連勝

2019-11-26 12:03

MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

黑豹旗／老象許駿昇退出棒界 專心養生茶生意

2019-11-26 18:38

MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38

NBA／強調非告別之旅 甜瓜復出不靠兄弟相助

2019-11-27 08:49

棒球／李來發看12強賽 資訊戰時代來了

2019-11-26 19:12

爆米花／合庫輕取新北 王政浩好投獲薦挑戰中華隊

2019-11-26 12:42

NBA／今日戰績表 勇士3連敗繼續聯盟墊底

2019-11-26 16:07

NBA／籲球迷給AD尊重 哈勒戴：這是他應得的

2019-11-27 09:23

羽球／年終賽名單公布 台將5組晉級寫新高

2019-11-26 18:48

UBA／無懼「洋流」壓境 林正有秘密武器！

2019-11-26 23:44

NBA／厄文離隊綠衫軍翻紅 安吉：可笑的說法

2019-11-27 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top