MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



大聯盟公布今年季後賽分紅獎金，贏得隊史首冠國民的獎勵最高。 歐新社 分享 facebook

大聯盟公布今年季後賽分紅獎金，贏得隊史首冠國民的獎勵最高，約分到2900萬美元（約台幣8.8億元），為為史上第三高；國民的獎金要分給61位隊職員，每人可賺到約38萬美元（約台幣1157萬元）大紅包。

季後賽分紅來自季後賽門票收入抽成，包含兩場外卡戰的百分之50，和分區系列賽前三戰、聯盟冠軍賽前四戰、世界大賽前四戰的百分之60。大聯盟今年共拿出8100萬美元為球員獎金，為史上第三高，次於去年的8800萬美元紀錄，和前年的8400萬美元。

參與季後賽的十支隊伍都能按照比例獲得分紅，除了獎金最高的世界大賽冠軍國民外，美聯冠軍太空人也拿到1940萬美元，57名隊職員當中，每人約可分到25.6萬美元，洋基和紅雀這兩支聯盟冠軍賽落敗的球隊，則都分配到970萬美元，但洋基分給較多的71人，每人約可拿11.4萬美元。

去年紅襪在世界大賽封王，66名隊職員各可拿到約41.6萬美元（約台幣1298萬）的大紅包，為史上第二高，其中包含名列40人名單、隨隊參與世界大賽的我國球員林子偉；而2017年世界大賽冠軍太空人則是分給每人約43.8萬美元，目前為史上最高紀錄。