MLB／走過創傷陰影 林子偉盼身體健康

2019-11-26 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／高雄報導



林子偉新球季最大目標是「身體健康」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明年對旅外球員都是關鍵一年，紅襪隊台灣好手林子偉今年用完第三次下放權，明年開季若無法進入廿五人名單，可能遭球隊指定轉讓；成為自由球員的胡智為要力拚下一份美職合約，證明自己還有大聯盟實力。

面對重要一年，林子偉休季期間請經紀公司屏除外務，除了徐生明盃少棒賽外，沒有參加其他活動，好好休息、專心自主訓練，新球季以「身體健康」為最大目標，林子偉說：「今年真的很不順，但希望是最糟的一年了，到此為止。」

林子偉今年僅在大聯盟出賽十三場，兩度受傷影響機會，五月升上大聯盟後，對戰白襪隊因盜壘導致左膝受傷，八月又在小聯盟防守時撞牆，導致腦震盪，球季提前結束。

林子偉透露，幸好腦震盪狀況不算嚴重，來得及等到球隊評估後放人，趕上參加今年亞錦賽，幫助中華隊奪下相隔十八年的冠軍，雖然沒打世界十二強棒球賽，但林子偉預賽時曾到現場為中華隊加油，對歐力士隊投手張奕的直球威力印象深刻。

胡智為在十二強也有好表現，兩場出賽，總計八點二局，無責失分，雖然球速因身體疲憊，沒辦法回到顛峰狀態，但仍繳出好投，胡智為表示，主要靠教練、情蒐以及隊友守備幫助，「比賽贏在頭腦，多於技術。」

胡智為目前仍在台灣等待合約，明年球季仍以美職為目標，「想要告訴自己，還是有能力回到大聯盟，這段路很困難，也很辛苦，但會是很好的挑戰」，十二強的表現，也讓他慢慢找回前兩年在大聯盟的比賽感覺。