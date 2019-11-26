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MLB／12強靠頭腦贏球 胡智為慢慢找回大聯盟感覺

2019-11-26 19:38聯合報 記者蘇志畬／高雄即時報導

旅美投手胡智為在世界12強棒球賽繳出好表現，成為自由球員的他，仍在等待重返美職的機會，胡智為說：「想要告訴自己，還是有能力回到大聯盟。」

胡智為今天到徐生明盃少棒賽擔任頒獎嘉賓，也談及未來規畫，原本打算先回美國訓練，再回台灣處理簽證問題，但最後選擇留在台灣訓練，等到確定有球隊後，一併處理簽證，這段期間除了自主訓練，還會參加下周舉行的NIKE訓練營。

胡智為2017、2018年都有大聯盟出賽，但今年整季待在小聯盟，還從印地安人轉隊到小熊隊，季後又到墨西哥冬季聯盟出賽，隨後返台接著打12強，第一次從球季開打投到11月，胡智為表示，直到打完12強後才有放鬆的感覺，「終於可以休息一下。」

雖然因從墨西哥回來途中一度受困機場，導致身體疲憊，胡智為的球速與大聯盟時期有落差，不過胡智為靠著教練、情蒐以及隊友守備幫助，在12強兩場出賽，總計8.2局，無責失分，胡智為說：「跟教練討論如何對抗打者，比賽的時候是贏在頭腦上面，多於技術。」

胡智為明年球季還是想繼續留在美職挑戰，「這段路當然會很困難，也會很辛苦，但會是很好的挑戰，告訴自己還有這個能力。」12強隊日本隊3.2局的好投，讓胡智為揮別2014年亞運對日本的陰霾，也慢慢找回前兩年在大聯盟時的比賽感覺。

旅美投手胡智為今天到徐生明盃少棒賽擔任頒獎嘉賓。記者蘇志畬／攝影
旅美投手胡智為今天到徐生明盃少棒賽擔任頒獎嘉賓。記者蘇志畬／攝影
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胡智為大聯盟

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