偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

美國職棒大聯盟這幾天鬧得沸沸揚揚的休士頓太空人偷暗號事件，可以說是美職在進入新紀元後，繼球員使用禁藥災害，又一新危機。美國職棒有百年歷史，可說是美國職業運動中發展最久的老店，如何處理這件事和後續如何重振公正、公平與道德的聲譽，大聯盟執行長曼佛(Rob Manfred)不但要費極大的心思，而且處理起來相當複雜，牽一髮動全身、罰一下涉及大量球員與教練！

太空人偷暗號事件已經鬧到全國皆知、人人喊打，大聯盟執行長曼佛無法再假裝不知情，只能出面宣佈將展開徹底調查。 美聯社 分享 facebook

太空人隊涉嫌偷暗號一事，幸好爆料是發生在美職休季期間，不然此事的嚴重性，可能可導致美職季後賽和總冠軍賽的停賽，損失的會更多。發生在休季期間，一方面報導美職的媒體焦點力道稍微弱一點，最重要的是大聯盟有較充裕的時間，針對整件事做完整的了解、討論與做出最後的判定與罰則。但不可否認，隨著科技的進步，偷暗號事件只是「道高一尺、魔高一丈」的其中一例，球員與球隊為了打出好的成績，作弊其實是人類千古的惡行之一，只不過手段越來越高明罷了。

目前這偷暗號事件之所以棘手難處理，實在是因為它太過複雜、龐大，就算是調查清楚了，要怎麼罰都是問題。這事件牽扯的層面相當多，筆者整理美國運動媒體理出的幾個方向和要點來做討論：

1. 從何時真正開始的？

2. 太空人隊誰是主使者？參與作弊的人有多少？

3. 該怎麼罰？罰多少？2017年的隊史唯一總冠軍是否該拿掉？

4. 球員公會的保護傘是否將介入？

5. 服用禁藥與偷暗號，哪一個更低劣？

6. 有沒有球員是在不情願下被迫一起作弊？

7. 未來又該如何防範？

太空人隊涉嫌偷暗號的事件，起於曾效力該隊的先發投手費爾斯(Mike Fiers)日前的爆料：太空人隊在自家主場以即時電子錄像設備來偷客隊的投捕暗號。費爾斯描述得相當清楚、鉅細靡遺。此事一爆出後，也有一名不願透漏姓名的太空人隊球探，也跳出來證實在2017年季後賽初，球探群有收到球隊管總管魯奧(Jeff Lohnow)助理的電郵，要求幫忙蒐集各隊的暗號。

前太空人投手費爾斯爆料太空人2017年在主場比賽時以電子設備偷取對手暗號，由於他將細節講得非常清楚，而太空人在主場打擊表現也特別好，恐怕這個爆料是確有其事。 美聯社 分享 facebook

媒體日前公布太空人隊在2017年的進攻數據，全隊打擊率是2成54，整體攻擊指數(OPS)7成15，被三振數只有567次、打擊揮空率只有28%，這些數據全都是在大聯盟數一數二。根據以上數字來看，有作弊確實有差，試想一下，對這些打擊技巧已經很高超的大聯盟打者來說，如果能掌握對方投手的球路、甚至摸清楚下一球會是變速球、滑球等變化球種，打擊方面的表現當然會是不同凡響的。

這幾天美國媒體針對這件事做探討，幾名退役球員也道出，其實棒球場上，球員們一直試圖能夠獲取對方的投捕暗號，大聯盟各隊一直都在做這件事，這就像是各種運動在賽前，球員們藉由紀錄片、數據和敵隊球員的習性做研究，但太空人隊最惡劣的一點就是現場竊取，即時供給在打擊區的打者。

如果偷到場上投手下一球的球路，想要打出安打當然就容易多了，像道奇終結者簡森(右)在2017世界大賽第4、5戰於太空人主場都有失分就很冤枉了。 歐新社資料照片 分享 facebook

這件事目前初步看來，應該是太空人隊總管魯奧所帶領的管理辦公室發動指揮，包含上一層的老闆克蘭(Jim Crane)知情和下一層的總教練辛區(A.J. Hinch)配合執行，三個共犯結構體靠這一件醜聞在分別程度的獲利：克蘭在2011年時以將近70億美金購得太空人隊，成為老闆，太空人隊連三年打得好，截至上球季，該隊目前市值300億。教練辛區成為這幾年聯盟的當紅教練，太空人隊2018年也給了他一紙四年的延長合約。因此這三人要遭到不同程度的罰款也是應該的。

至於罰則方面，目前各方面的建議與看法都是認為2017年的總冠軍應該摘掉，未來一兩年太空人隊的選秀權和交易權應該取消，上述的三塊共犯結構體其中一人要負責下台(辭職)，還有更細的部分包含除上述三人之外，有涉嫌從偷暗號事件中獲利的教練團成員和球員要繳不同金額的罰款。其中最具有爭議的就是2017年世界大賽的MVP太空人隊外野手史布林格(George Springer)和當年美國聯盟MVP內野手亞土維(Jose Altuve)，兩人的榮耀是否該要摘掉？這些懲罰若太輕難杜眾人悠悠之口，罰太重又沒有前例可循。

例如全壘打王邦茲(Berry Bonds)和火箭人克萊門斯(Roger Clemens)兩人都涉嫌使用禁藥，兩人曾獲得的MVP獎盃依舊還放在家中。另外2017年當時太空人隊涉嫌有參與的板凳教練與資深球員，分別是目前波士頓紅襪隊的柯拉(Alex Cora)和新任的紐約大都會教練貝爾川(Carlos Beltran)，除了罰款之外，兩人目前都不在太空人隊了，真的拿他們也沒辦法。

而太空人隊2017年的冠軍頭銜要摘下來問題不大，但是要成為歷史上唯一的一次冠軍「空杯」？還是由國聯總冠軍洛杉磯道奇隊遞補？若道奇隊補上了，也是被受害的當年美聯冠軍賽輸家紐約洋基隊又該如何自處？這都是目前這件事處理上的難題。

如果調查結果證明太空人真有作弊，他們的2017年世界大賽冠軍頭銜是否應該被沒收？還是該把冠軍獎盃轉給在第7戰落敗的道奇？ 歐新社資料照片 分享 facebook

此外有媒體傳出，太空人隊這幾年在幹這鬼事時，隊上是有球員對此舉有意見的，所以最後才會出現「吹哨者」如費爾斯，當然在太空人隊職員眼哩，他是「抓耙仔」，害死大家了。其實作弊最煩的事情就是被抓到的人泛著眼淚，向大眾求情「這一題他有看、那一題他真的沒看」，表達他不是外界想像的那樣惡劣的……..。

大聯盟這些年來在面對球迷大量流失造成票房不斷下滑，轉播收視率不佳等問題，這已經夠傷腦筋了。大家長曼佛才將禁藥事件從前任理事長席利格(Bud Selig)手中慢慢接下，並且處理得差不多上軌道了，現正在花心思如何將球賽節奏和精采度提高，沒想到底下球團又搞出這更嚴重的舞弊事件，曼佛的擔子不可謂不重。

不過對於台灣球迷來說，拿這偷暗號和前幾天才結束的棒球12強賽事來對比一下，台灣棒球運動風氣和人口興盛，但是始終走不出很多年前的黑球事件所造成的傷害，說穿了整個國家的棒球制度和體質還是相對貧弱。相反地，美國雖然這些年來，棒球的各種作弊事件不少，服用禁藥、軟木塞棒、投手抹焦油、偷暗號等，但有道德勇氣者如費爾斯等還是有。

費爾斯不怕跟過去的隊友們翻臉成仇人，勇敢擔任吹哨者，這種勇氣是相當難得。 美聯社 分享 facebook

試想今天台灣的職棒若出現類似的新黑球事件，情況會是是如何？經不經得起再次的重創？聯盟與社會該如何處理事件與吹哨者？會不會有政治力介入？重點是在目前台灣的職棒氣候中，會不會有台版費爾斯之流？台灣職棒若想穩固的發展下去，應該好好關心大聯盟這次的整個處置。