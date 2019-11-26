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MLB／陳偉殷下一步？李來發：低潮不是不好

2019-11-26 17:37聯合報 記者藍宗標／即時報導

旅美左投陳偉殷今天確定遭馬林魚隊釋出，成為自由球員。 聯合報系資料照
旅美左投陳偉殷今天確定遭馬林魚隊釋出，成為自由球員。 聯合報系資料照
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旅美左投陳偉殷今天確定遭馬林魚隊釋出，成為自由球員，高苑工商總教練李來發談到這位隊史最出色的球員，認為他的投球實力絕對沒問題，一定可以在美國重振雄風。

陳偉殷效力馬林魚四個球季，提前遭到解約，馬林魚明年仍須支付2200萬美元薪資，殷仔未來續留美職、甚至回鍋日職都是選項。

高苑工商總教練李來發（左）認為，陳偉殷絕對有續留美職的實力。記者藍宗標／攝影
高苑工商總教練李來發（左）認為，陳偉殷絕對有續留美職的實力。記者藍宗標／攝影
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李來發表示，以陳偉殷的實力，回日職投球完全OK，但他表明美職優先的態度，有強烈意願留在美國，可以看得出旺盛企圖心，也相信他有這個能力。

陳偉殷今年以後援身分出賽45場，是大聯盟八個球季首次單季未有先發紀錄，李來發說：「先發、中繼是完全不一樣的任務，陳偉殷一下子轉換角色，恐怕無法適應，心情受到很大影響。」

他表示，中繼投手每天都要待命，承受的壓力無法馬上轉換，和先發投手是完全不同的感覺。

陳偉殷明年如何尋找新東家，李來發認為，殷仔自己的心情最重要，他說：「投手不可能每年狀況都很好，以陳偉殷的實力，應該留在美國發展，從他的企圖心也看出對自己很有信心。」

李來發表示，陳偉殷從台灣到日本、再到美國，一路都很穩定，能在大聯盟這個舞台投出佳績，真是難能可貴，大家一定要好好鼓勵他。

李來發說：「陳偉殷陷入低潮不是不好，重點是從失敗中再起來，沒有失敗那有未來？」

陳偉殷李來發馬林魚

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