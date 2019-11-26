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MLB／洋基需補外野深度 美媒推薦牛奶弟

2019-11-26 11:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

「牛奶弟」卡布瑞拉（Melky Cabrera）去年在海盜出賽133場有2成80...
「牛奶弟」卡布瑞拉（Melky Cabrera）去年在海盜出賽133場有2成80打擊率、3成13上壘率和3成99長打率，擔任四號外野手仍相當堪用。 歐新社
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洋基目前40人名單只有五名外野手，為了補足板凳深度，「運動畫刊」建議可以找卡布瑞拉（Melky Cabrera）回娘家，讓這位昔日舊將重返發跡地。

隨著賈納（Brett Gardner）和梅賓（Cameron Maybin）進入自由市場，洋基現在40人名單上的外野手，只有賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、陶克曼（Mike Tauchman）、弗瑞茲爾（Clint Frazier）和新秀佛羅里歐（Estevan Florial），不想在外野替補花太多預算的他們，市場上的選擇有限。

卡布瑞拉是「運動畫刊」推薦給洋基的考慮人選，今年35歲的他季初以小聯盟約加盟海盜，133場出賽有2成80打擊率、3成13上壘率和3成99長打率，目前生涯15個球季累積1962安，距離2000安里程碑已經不遠。

洋基若想帶回這位2009年的世界大賽冠軍班底，代價不會太高，卡布瑞拉在過去兩季的薪資各為100萬美元左右。

待在洋基的那五年，卡布瑞拉不僅融入團隊，賽場上也認真積極，讓「運動畫刊」更認為有機會再續前緣，穿上53號條紋衣重返洋基球場。

洋基

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