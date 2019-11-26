MLB／洋基乖乖付錢？ 醫生指證挺艾爾斯柏瑞

2019-11-26 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



位於亞特蘭大的進步醫學中心遭控對艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）進行未取得洋基同意的醫療行為，導致他可能因違反合約損失剩下的2600萬美元薪資，醫生波加特（Viktor Bouquette）出面澄清，表示從未給予艾爾斯柏瑞和棒球場上有關的治療，也沒提供禁藥給運動員。

波加特接受「The Athletic」訪問，澄清診所不是復健科，而是透過簡單的課程，減少發炎現象發生，艾爾斯柏瑞在求診之前就已經受傷，而診所的療程對他的復健無關且無害。

洋基早在5月就曾寄信給波加特，求證是否以任何非法的藥物提供給艾爾斯柏瑞治療，並要在回函的聲明上簽名，波加特以為他照做就是得到洋基繼續療程的允許，「就我的認知上，洋基沒有異議，他們只問我是否清楚禁藥名單，然後要我簽名，我也做了，這就是當時我們唯一的接觸。」之後雙方就未再聯繫。

波加特再度強調，診所提供給病患的藥物都經過國家科學基金會認證，而且絕對不提供禁藥，「如果給發炎的人肌肉增強劑，雖然表面的病狀會獲得舒緩，但治標不治本，會造成更嚴重的傷害。」

儘管現在已有醫生的證詞，艾爾斯柏瑞和洋基之間的搶錢大作戰仍無法馬上分出勝負，球隊外的醫療行為目前正處於灰色地帶，「錢落誰家」恐怕還需要一段時間才能定案。