MLB／陳偉殷回來了 調整心情續拚美職

2019-11-24 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



旅美棒球投手陳偉殷24日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場，針對被老東家馬林魚隊列入指定轉讓球員，陳偉殷強調會盡力做好自己該做的事，未來仍舊以留在美國發展為主。

陳偉殷與家人經由美國洛杉磯轉機，24日清晨5時20分抵達桃園機場，他的母校高苑工商棒球隊教練率領全體隊員及眾多球迷，起了大早趕到入境大廳接機，陳偉殷親切地向大家打招呼，接受媒體訪問後，也與學弟及球迷合影。

陳偉殷離開美國時被老東家邁阿密馬林魚隊列入指定轉讓球員，他下機後表示，第一時間聽到訊息時有些難過，球員在職業生涯都會遇到第一次，他會盡做好自己該做的事情。

陳偉殷指出，職業球隊都是現實的，該面對的還是要面對，接下來的事情，有很多都是第一次，就不去多想，他會盡自己的努力去處理事情，按照自己的節奏去安排訓練。

他說，在第一時間聽到訊息時有些難過，與家人、朋友談話後，認為職業球員在生涯中都是遇到任何的第一次，也逐漸調整自己的心情。